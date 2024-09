Madagascar: Centrale hydroélectrique de Volobe - Plus de 1 000 emplois directs pendant la phase de construction

Le compte à rebours peut enfin commencer pour le projet de centrale hydroélectrique de Volobe. Comme l'a indiqué la ministre de l'Économie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, le projet est actuellement dans la phase de closing financier, l'étape où toutes les parties prenantes procèdent aux négociations avant la signature finale et le décaissement des fonds.

Une belle option en somme pour ce projet sur lequel, le Président Andry Rajoelina mise pour réaliser ses objectifs de doubler, voire tripler la capacité énergétique du pays, comme il l'a déclaré durant l'assemblée générale de l'Africa50 qui s'est tenue, rappelons-le, au CCI Ivato, avant-hier.

Aubaine

Le premier intérêt du projet se situe au niveau de la création d'emplois. Comme l'a déclaré, Akinwumi Adésina, rien que durant la phase de construction, ce seront pas moins de 1 000 emplois directs qui seront créés. Une aubaine en somme pour les jeunes Malgaches en quête d'emplois. Mais le meilleur est évidemment à venir avec les impacts positifs attendus grâce à ce projet. En effet, en phase opérationnelle, la centrale hydroélectrique de Volobe augmentera la capacité de production d'électricité du pays de 20 %. Permettant ainsi de fournir une énergie fiable et abordable à plus de deux millions de citoyens malgaches. La Jirama quant à elle sera en mesure d'économiser 100 millions d'euros par an. En somme, Volobe sera une étape importante pour mettre fin aux subventions de l'énergie dont le coût, pour l'État est estimé à 125 millions de dollars par an.

%

2 millions de dollars

Pour en revenir à la phase actuelle du projet, le closing financier sera facilité et accéléré. Il s'agit de l'accord de prêt de 2 millions de dollars conclu entre l'US International Development Corporation et la Compagnie Générale d'Hydroélectricité de Volobe, porteur du projet. « Ce fonds servira aux appuis techniques nécessaires à la clôture financière », a déclaré Remy Huber CEO de CGHV. Une fois le volet financier réglé, l'entreprise procédera au lancement d'un appel d'offre international pour désigner l'entreprise qui se chargera des travaux de construction. En somme, l'indépendance énergétique est plus que jamais en marche, car ce ne sont pas les potentiels qui manquent.

Bons investisseurs

Les bailleurs de fonds et les investisseurs affichent également leur volonté d'appuyer Madagascar dans cette démarche. La Banque africaine de développement, par exemple, a déjà mobilisé plus de 431 millions de dollars pour améliorer l'accès à une énergie moderne, durable et abordable. Les financeurs et les investisseurs privés sont aussi de la partie. L'assemblée générale d'Africa50 par exemple est une occasion de viser les bons investisseurs et atteindre les objectifs de développement durable de notre pays en particulier, et de l'Afrique en général. Les partenaires qui se sont prononcés, aideront le pays à exploiter ses capacités naturelles afin de renforcer le deuxième pilier de la PGE qui vise la transformation économique de Madagascar.

Notons qu'une délégation d'Africa50 conduite par son directeur général Alain Ebobissé a été reçue, hier au Palais d'État d'Ambohitsorohitra, par le Président de la République Andry Rajoelina. Alain Ebobissé qui a tenu à féliciter le chef de l'État de la réussite de l'organisation de l'assemblée générale d'Africa50 a réitéré l'engagement de la plateforme à soutenir les projets dans le domaine de l'énergie, des transports, des technologies de l'information et de la communication, ainsi que des infrastructures de santé. La possibilité d'un appui au financement de l'autoroute Antananarivo-Toamasina a également été évoquée.