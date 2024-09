Afrique: Coût de la vie - Le Cameroun en tête sur le continent

La plateforme de données Numbeo vient de mettre à jour son indice du coût de la vie pour le milieu de l'année 2024. Celui-ci révèle que le Cameroun est le pays africain avec le coût de la vie le plus élevé, avec un indice de 37,3. Ce classement, qui prend en compte divers aspects de la vie quotidienne, met en lumière les défis économiques auxquels est confrontée la population.

Dans ce classement, le Cameroun est suivi de près par le Zimbabwe et l'Île Maurice respectivement deuxième et troisième places avec des indices de 37,2 et 37,1. L'Afrique du Sud se classe quatrième avec un indice de 34,5. A noter que la Côte-d'Ivoire est absente de la liste.

Ce classement place le Cameroun au 72e rang mondial, suivi du Nigeria et du Ghana, respectivement 86e et 90e, avec des indices de 31,4 et 30,9. Le Kenya et le Botswana, quant à eux, se classent 92e et 93e avec des indices de 30,2 et 30,1. Cependant, le Maroc et l'Ouganda occupent les dernières places du classement africain, avec des indices de 29,5 et 29,1, respectivement classés 96e et 100e à l'échelle mondiale. L'Algérie et la Tunisie suivent avec des indices de 28,9 et 28,1, se classant respectivement en 11e et 12e position en Afrique.

Cette position du Cameroun, soulève des questions sur le niveau de vie et l'accessibilité des biens dans le pays. En effet, l'indice du coût de la vie (hors loyer) mesure les prix relatifs des biens de consommation, y compris les produits d'épicerie, les restaurants, les transports et les services publics. Ce qui signifie que les Camerounais doivent faire face à des prix élevés pour des produits essentiels, impactant leur pouvoir d'achat.

A noter que pour établir cet indice, Numbeo s'appuie sur les contributions des utilisateurs ainsi que sur des données collectées manuellement à partir de sources fiables, notamment des sites de supermarchés, des compagnies de taxi, des institutions gouvernementales et des articles de journaux. Cette approche collaborative permet d'obtenir des informations précises et à jour sur les coûts de la vie dans différents pays.