Cameroun: Une rentrée socialement responsable chez Cimencam

Cimencam fait la rentrée aux cotés des communautés.

Dans le cadre de son programme "Excellence scolaire" , la Société Les Cimenteries du Cameroun (CIMENCAM) basée à Douala, capitale économique Cameroun, a engagé un périple de distribution de fournitures scolaires. C'était à l'occasion de la rentrée scolaire 2024/2025.

Une action citoyenne qui entre en ligne droite dans sa stratégie de responsabilité Sociétale. A Cimencam, on confesse que le programme Excellence Scolaire a pour but essentiel d'accompagner les jeunes dans leur processus de scolarisation. Un programme qui se déploie à l'occasion de chaque rentrée scolaire.

Cette année encore, la caravane s'est ébranlée sur plusieurs localités, notamment celles qui abritent les sites Cimencam. Il en est de Foumbot, dans le département du Noun, Région de l'ouest ou une centaine d'enfants a bénéficié de fournitures scolaires. A Djoungo, département du Moungo Région du littoral, 160 enfants ont bénéficié de cette donation de Cimencam. Dans la localité de Mombo. Cimencam a également deployé son programme "My driver" consacré à la sensibilisation des Moto taxis sur le code de la route et la distribution de casque et chasubles.

La clôture de ce périple a eu lieu Le 18 septembre 2024 à Figuil dans la Région du Nord. Au cours de la cérémonie officielle, 500 enfants ont bénéficié de fournitures scolaires complètes pour le compte de l'année scolaire 2024-2025.

%

Parallèlement, deux salles de classes équipées de 60 tables bancs ont été rétrocédées à la mairie de Figuil. Des bacs à ordures ont été mis à disposition pour l'amélioration du cadre de vie des populations du marché de Figuil et faciliter la collecte des déchets.

Une action forte a été la remise de 1.000 actes de naissance entièrement sponsorisés par Cimencam aux enfants bénéficiaires pour le compte des années 2023 et 2024.

Ces actions RSE de Cimencam d'un montant de 30 millions de francs CFA environ, s'inscrivent dans la dynamique de durabilité. Doter nos communautés d'infrastructures et de facilité ayant un impact fort dans le volet social, économique et environnemental.

A propos de Cimencam/Cimencam Figuil

Depuis 60 ans, l'entreprise met à la disposition de sa clientèle des solutions de construction de qualité, grâce au savoir-faire de ses équipes et l'expérience du Groupe Holcim, leader mondial des matériaux de construction. Elle exerce ses métiers dans le respect des valeurs fondamentales inscrites depuis toujours dans sa stratégie : santé & sécurité, satisfaction clients, excellence, responsabilité, éthique.

La responsabilité sociétale

En s'inspirant du Plan 2030 du groupe Holcim, CIMENCAM et ses filiales se sont dotées d'une stratégie de durabilité très ambitieuse, soutenue par la volonté de créer de la valeur pour leurs parties prenantes.

Aujourd'hui, c'est plus de 30 000 arbres plantés dans les régions du Grand Nord, du Centre, Sud et du Littoral dans le cadre de ses actions de reforestation. Un accent particulier a été mis sur les projets générateurs de revenus pour permettre aux communautés d'être autonomes.

De nombreuses écoles et centres de santé sur l'étendue du territoire national, et plus d'une vingtaine de forages rétrocédés