Afrique du Nord: La 30ème édition du Medfilm Festival au Maroc, sous le thème 'Méditerranée, une Mer de cinéma'

Rabat — Dans le cadre des célébrations de sa 30ème édition, le voyage du MedFilm Festival autour des rives de la Méditerranée continue avec une prochaine étape au Maroc, du 25 au 29 septembre 2024 au Cinéma Renaissance de Rabat et du 2 au 5 octobre à la Cinémathèque de Tanger.

Organisé par l'Ambassade d'Italie au Maroc et l'Institut Culturel Italien de Rabat en collaboration avec l'Association Methexis Onlus, la Fondation Hiba, le Cinéma Renaissance de Rabat, la Cinémathèque de Tanger et l'Institut Supérieur des Métiers de l'Audiovisuel et du Cinéma de Rabat (ISMAC Rabat), cet événement, dédié au meilleur du cinéma euro-méditerranéen, amène au Maroc des films, des invités, des présentations, des masterclasses et des spectacles.

Avec ses trente ans d'histoire, le MedFilm Festival est "la seule manifestation spécialisée dans la diffusion du cinéma méditerranéen et européen", relève un communiqué des organisateurs, soulignant que cette manifestation culturelle est "un canal privilégié" pour reconnaître et apprécier les diversités culturelles comme valeur et moteur de développement.

Au Maroc, "le Festival consolide le dialogue avec la tradition cinématographique du Royaume", réaffirmant le lien de "proximité culturelle" qui unit l'Italie et le Maroc dans le cadre d'une Méditerranée élargie à l'espace africain, lieu commun qui puise sa force et son identité dans ses multiples expressions culturelles et dans la rencontre entre les artistes.

Grâce au partenariat fort et consolidé avec la Fondation Hiba et l'ISMAC, MedFilm au Maroc se présente avec un programme riche en avant-premières et en événements spéciaux. La sélection des 20 films proposés cette année est confiée aux programmateurs Alessandro Zoppo et Martina Zigiotti, sous la direction artistique de Ginella Vocca.

Sept films italiens, sélectionnés parmi les plus primés de 2024, figurent au programme, en commençant par l'événement d'ouverture, "Moi, capitaine" de Matteo Garrone, une odyssée aventureuse et émouvante de deux jeunes sénégalais rêvant d'un avenir en Europe, film lauréat de sept David di Donatello et candidat dans la sélection finale des Oscars 2024 pour le meilleur film international, ajoute-t-on.

Le programme italien est réhaussé par les avant-premières de "Gloria!" de Margherita Vicario, un hommage passionné et vital aux grandes musiciennes oubliées de l'histoire ; "Laf" (Palazzina Laf) de Michele Riondino, un premier film courageux sur une grande blessure de l'histoire italienne, lauréat de trois David di Donatello et de deux Nastri d'Argento ; "Un mondo a parte" (Un monde à part, A World Apart) de Riccardo Milani, une comédie douce-amère sur le monde de l'école, grand succès au box-office, le court-métrage "Tilipirche" (Sauterelles, Grasshoppers) de Francesco Piras, court de clôture de la SIC de Venise 80 et sélectionné à Clermont-Ferrand 2024, les documentaires "L'esercito più piccolo del mondo" (L'armée la plus petite du monde, The Smallest Army in the World) de Gianfranco Pannone et "Parlate a bassa voce" (Parlez à voix basse, Speak in a Low Voice) de Esmeralda Calabria, présentés en projection spéciale pour les étudiants de l'ISMAC.

La délégation italienne est présente en force avec la participation du scénariste Massimo Gaudioso, invité à Rabat pour présenter "Moi, capitaine", la réalisatrice Margherita Vicario et le producteur Carlo Cresto-Dina pour "Gloria!", la monteuse et réalisatrice Esmeralda Calabria, protagoniste de l'une des deux masterclasses réservées aux étudiants de l'ISMAC intitulée "La réécriture du film, dialogue entre monteur et réalisateur", Gianfranco Pannone, accompagné du directeur de la photographie Tarek Ben Abdallah, pour la masterclass sur "Le cinéma du réel et la photographie dans le genre documentaire".

Pour sceller le lien entre l'Italie et le Maroc, la projection d'un film marocain significatif, "Rêves ardents" (Shi ghadi ou shi jay, Boiling Dreams) de Hakim Belabbes, présenté en avant-première au MedFilm 2012 où il a reçu le Prix du Jury, sera organisée, ainsi qu'une sélection de courts-métrages de diplôme réalisés par les étudiants de l'ISMAC.

Sept films internationaux, parmi les longs et courts-métrages, issus de la 29ème édition du Festival et en avant-première absolue au Maroc, seront également projetés : l'Iranien "Frontières sans fin" (Endless Borders) de Abbas Amini (Prix MedFilm et Droits de l'Homme d'Amnesty International), un film épique sur l'amour, l'exil et le choix de rester et de lutter pour un idéal, le Libanais "Danser sur un volcan" (Dancing On the Edge of a Volcano) de Cyril Aris (Prix Amore & Psiche du meilleur film), un hymne au pouvoir salvateur de l'art, le Tunisien "Par-delà les montagnes" (Behind the Mountains) de Mohamed Ben Attia, la fuite vers la liberté d'un père et de son fils, dans la métaphore du vol pour dépasser les frontières naturelles du monde. Le réalisateur multi-primé Abbas Amini sera l'invité du Festival pour rencontrer les spectateurs à Rabat.

Le programme est complété par cinq courts-métrages, parmi les plus appréciés de l'édition 2023 du MedFilm : le Français "La Voix des autres" de Fatima Kaci (lauréat du Prix Methexis du meilleur court-métrage), le Syrien "Back" de Yazan Rabee (Prix Cervantes du court-métrage le plus créatif), le palestinien "The Key" de Rakan Mayasi (Mention spéciale du Jury), le Turc "Things Unheard Of" de Ramazan Kiliç (seconde Mention spéciale du Jury) et le déjà cité "Tilipirche" de Francesco Piras.

La grande nouveauté de 2024 et l'événement spécial de cette 30ème édition est la création du Prix MedFilm Festival pour les jeunes talents du cinéma : trois bourses (de 2.500, 1.500 et 1.000 euros) pour lesquelles concourent les étudiants auteurs des courts-métrages de diplôme de l'ISMAC.

Six travaux de styles et de genres différents ont été sélectionnés, révélant les talents de demain. Les bourses pour les trois meilleurs courts-métrages seront attribuées par un Jury composé de Tarek Ben Abdallah, Esmeralda Calabria et Gianfranco Pannone. Les prix seront remis par Giulia De Luca Gabrielli, responsable du Projet Methexis, le samedi 28 septembre au Cinéma Renaissance de Rabat.

Pour le lauréat du premier prix, la bourse sera complétée par une invitation à participer à la 30ème édition du MedFilm Festival de Rome en tant que membre du jury du Concours de courts-métrages dans le cadre du Projet Methexis, qui réunit à Rome les étudiants en cinéma des écoles méditerranéennes, réalisateurs de l'avenir de la région, soulignant une fois de plus le lien spécial entre l'Italie et le Maroc.

Le programme, déjà riche, sera rehaussé par deux soirées de gala (dimanche 29 septembre au Théâtre National Mohammed V de Rabat et mercredi 2 octobre au Palais des Arts et de la Culture de Tanger) confiées au spectacle de danse "La Dolce Vita : de Rota à Hans Zimmer, un voyage à travers les bandes sonores des films les plus aimés" de la compagnie Balletto di Milano, accompagné de l'Orchestre philharmonique Amadeus ville de Trecate, dirigée par le Maestro Gianmario Cavallaro.

L'entrée aux projections au Cinéma Renaissance à Rabat (25-29 juin 2024) et à la Cinémathèque de Tanger (2-5 octobre 2024) est gratuite dans la limite des places disponibles. Tous les films sont en version originale sous-titrée en français et en anglais.