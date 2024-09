Soudan: Distribution d'une aide d'urgence aux pauvres dans le gouvernorat du Grand Kadugli

Kadugli — Le gouvernement de l'état fédéré du Kordofan du Sud a assisté samedi au stade de Kadugli à l'inauguration de la distribution d'une aide humanitaire d'urgence ciblant les pauvres et les nécessiteux. ..et les veuves, en particulier les enfants sans soutien, présenté par la Société d'Aide Directe Koweitienne ='Direct Aid Society-Koweït/ , via sa succursale du Sud-Kordofan.

Dans son discours lors de l'inauguration de l'aide humanitaire d'urgence, M. Mohamed Ibrahim le gouverneur de l'État, a confirmé que le gouvernement de l'État est entièrement satisfait de ce que fournissent les organisations travaillant dans l'État, ajoutant : « Mais nous aspirons à redoubler d'efforts pour combler le fossé.

Il a dit que la Société d'Aide Directe a des interventions dans plusieurs domaines à la suite de la crise dont soufre le peuple patient, inébranlable de l'État, indiquant que la crise dans l'État est sur le point de se terminer, se référant à l'accord qui a été signé entre le président du Conseil Transitoire de Souveraineté -CTS et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan et le président du Sud-Soudan, stipulant l'envoi de l'aide humanitaire via l'aéroport de Kadugli et certaines routes terrestres, exprimant ses remerciements et appréciation à l'État du Koweït pour ce qu'il a apporté aux personnes touchées.

Parallèlement, le commissaire de la Commission d'Aide Humanitaire dans l'État du Kordofan du Sud, M. Fadlallah Abdelgader Abu Kindi a indiqué que le plan d'urgence pour faire face aux catastrophes et aux crises ciblait les personnes touchées dans les gouvernorats du Grand Kadugli et du Grand Dalang, et il a déclaré que la quantité est une étape positive pour familles sinistrées.

Tandis que M.Shaker Khamis, directeur du bureau de la Direct Aid Society Koweït, branche du Kordofan Sud, a confirmé que le projet de secours d'urgence de la campagne 'Beaux Jours-Good Days (3)' est estimé à environ (326) millions, dont bénéficie mille familles, dont (800) sont du gouvernorat de Kadugli et (200) Dalang.

Il a indiqué que le panier contient plusieurs types de farine, de sucre, d'huile et de lait pour les enfants, annonçant des dispositions pour un autre panier en octobre.