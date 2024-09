Soudan: Une délégation du Croissant-Rouge soudanais en visite aux Pays-Bas

Khartoum — Une délégation de la Société du Croissant-Rouge Soudanais (SCRC)composée de Mme Aida Al-Sayyed secrétaire générale et M. Barakat Badri, directeur de la coopération internationale et des partenariats, et M. Sami Mahdi directeur du développement des capacités de la Société, s'est rendu aux Pays-Bas à l'invitation de la Croix-Rouge Néerlandaise, où ils ont rencontré des représentants du Parlement néerlandais et les ont informés de l'ampleur de la crise au Soudan et de la nécessité de faire le Parlement et le peuple néerlandais connaître cette crise oubliée chez les pays européens, chose qui a affecté le soutien apporté au peuple soudanais en général et à la Société du Croissant-Rouge en particulier, en plus de passer en revue les interventions de la SCRC dans tous les États fédérés du Soudan et l'urgence de soutenir la SCRC.

Le plan général de la SCRC et les besoins urgents dans les domaines de la santé, de l'eau, de l'aide globale, de la protection et de la réduction des risques ont également été révisés, outre le développement des capacités de la SCRC au niveau du centre et des sections.

Pour leur part, les membres du Parlement néerlandais ont remercié la délégation de la SCRC et ont affirmé leur engagement à chercher à accroître le soutien au Soudan et à la Société lors de la séance de discussion budgétaire, en plus d'intensifier l'explication et la définition du problème soudanais afin que ce ne soit pas une crise oubliée par les sociétés et les gouvernements européens.