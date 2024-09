Congo-Kinshasa: Butembo - Des étudiants de l'IBTP condamnés pour violences et destruction

Le tribunal de grande instance de Butembo a rendu son verdict vendredi 20 septembre, dans le procès des étudiants de l'Institut du bâtiment et des travaux publics (IBTP) de Butembo. Les peines prononcées varient de 18 à 30 mois de servitude pénale, avec la peine la plus lourde infligée à sept étudiants reconnus coupables de coups et blessures volontaires simples.

Trois étudiants, Katembo Kighoma Justin, Malonga Basosila Rodrigue, et Kisanga Bilambalamba Delphin, ont été condamnés à 18 mois de prison ferme pour la destruction méchante de la maison de Muhindo Katsuva Alphonse, directeur général de l'IBTP, et de celle de Katungu Mwangaza, administrateur de budget.

Sept autres étudiants, Abiandroa Endani Kevin, Lokakoa Jeninga Elie, Ifonde Falanga Enayi, Mumbere Kayenga Gildes, Mugisha Kayengo, Byamungu Chibalonza, et Kamate Nelson Pacifique, ont écopé de 30 mois de prison pour coups et blessures volontaires simples sur mineur et destruction méchante.

Le secrétaire général académique de l'IBTP, Kakule Kahiana Julien, a été condamné à 12 mois de servitude pénale, dont six mois avec sursis.

En plus des peines de prison, les 11 prévenus ont été condamnés solidairement à payer 50 000 dollars américains de dommages et intérêts.

La défense a annoncé son intention de faire appel de ce jugement. Cependant, John Kameta, un acteur de la société civile de Butembo, a exprimé sa satisfaction. Il estime que ce jugement constitue une "sanction exemplaire". Selon lui, cette décision pourrait contribuer à mettre fin à la violence parmi les étudiants et les inciter à prendre conscience de leur responsabilité individuelle et collective.