Congo-Kinshasa: Kindu - Caritas développement organise une marche pour la paix

Le bureau diocésain justice et paix de Caritas développement a organisé une marche pacifique à Kindu (Maniema) ce samedi 21 septembre, Journée internationale de la paix. A l'issue de la marche, un mémorandum a été lu et déposé auprès du gouverneur de province. Dans ce memo, les participants à la marche invitent tout le monde à adopter la culture de la paix.

Me Mushaba Saleh Baudouin, coordonnateur du bureau diocésain justice et paix à la Caritas développement Kindu, a lu le memo :

« Nous voulons que la paix règne en République Démocratique du Congo, aussi la paix règne dans la province du Maniema sur sa partie sud et nous voulons que la paix règne entre les institutions provinciales du Maniema. Mais nous ne voulons pas de complicité négative pour stopper le développement de la province du Maniema. Nous voulons qu'ensemble la paix règne en République Démocratique du Congo parce que c'est assez. Et c'est un message dont nombreux de nos compatriotes ne semble pas comprendre. Qu'est-ce que la paix ? »

Selon Me Mushaba, parler à l'homme qui est à Rutchuru, à Masisi, à Beni, à Butembo et à Kwamouth, à Salamabila et à Mingana de la paix, c'est une utopie.

Il pense que « grâce aux efforts du Gouvernement mais aussi avec l'accompagnement du peuple congolais nous pouvons arriver à cette paix- là. Et donc, aujourd'hui et plus que jamais nous voulons la paix en République Démocratique du Congo. De la même manière que l'esprit des guerres naisse dans les esprits des individus et c'est de la même manière que nous voulons mettre dans les esprits des individus l'idée de la paix pour que nous puissions cultiver la paix pour le vivre ensemble. »