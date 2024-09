Afrique: La Banque africaine souligne le soutien de l'Angola aux pays à faible revenu

Luanda — Le président de la Banque Africaine de Développement (BAD), Akinwumi Adesina, a considéré vendredi, à Luanda, l'Angola comme un élément "très important" pour cette institution financière, car c'est l'un des rares pays africains à avoir soutenu d'autres pays à faible revenu d'Afrique.

Au cours d'une conférence de presse, qui a servi de faire le bilan de sa visite de 24 heures en Angola, le responsable a souligné que le pays a contribué près de sept millions de dollars au Fonds de la Banque Africaine de Développement, tous les trois ans, en vue de soutenir d'autres pays à avoir accès aux infrastructures liées à l'éducation, à l'eau, à la santé, entre autres.

Akinwumi Adesina a également salué le travail du gouvernement angolais dans la transparence des finances publiques et les réformes en cours en matière de marchés publics, facteurs fondamentaux pour attirer de nouveaux investissements.

Malgré le « fardeau de la dette » que le pays porte depuis longtemps, Akinwumi Adesina a salué la manière dont le gouvernement gère la question budgétaire et de la dette, qui a réduit de près de 80 % à 58 % le ratio du PIB, en mettant l'accent sur obligations avec la Chine.

Selon le gouvernant, la performance économique de l'Angola donne des indicateurs positifs, avec une croissance attendue d'environ 3,7% cette année et 4,2% pour l'année prochaine, une croissance qui pourrait se produire grâce à la réduction des coûts de la dette et à l'expansion des recettes d'exportation.

Il a rappelé que l'investissement de la BAD en Angola a connu une croissance rapide, passant de 15 millions de dollars en 2015 à 1,2 milliard de dollars en 2021 et 1,3 milliard de dollars en 2023, pour financer 12 projets liés aux secteurs de l'énergie, de l'agriculture et du développement de la jeunesse, en plus de soutenir le Corridor de Lobito avec 500 millions de dollars.

Cette croissance, a-t-il dit, démontre la volonté de la Banque africaine de continuer à soutenir le pays dans la croissance et le développement socio-économiques.

Le président de la BAD a évalué positivement sa visite en Angola, sur la base de ce qu'il a entendu sur l'engagement du Gouvernement angolais en faveur de la stabilité macroéconomique du pays, un scénario qui donne l'espoir de bien-être à la population.

La mission de la Banque africaine de développement est de lutter contre la pauvreté et d'améliorer la qualité de vie dans les pays africains, en finançant des projets de développement qui encouragent une croissance économique durable et inclusive.

L'institution propose des services financiers tels que des prêts, une assistance technique et des garanties pour soutenir le développement des infrastructures, de l'agriculture, de l'éducation, de la santé et d'autres secteurs clés. Il s'efforce également de renforcer l'intégration régionale et de promouvoir le développement du secteur privé sur le continent.

Le Groupe de la Banque africaine de développement est composé de trois entités : la Banque africaine de développement, la principale institution financière du groupe, le Fonds africain de développement (FAD), qui fournit une aide concessionnelle (prêts à faible taux d'intérêt ou subventions) aux pays à faible revenu et le Nigeria Trust Fund, qui fournit un soutien supplémentaire dans des domaines spécifiques.

La BAD a son siège à Abidjan, en Côte d'Ivoire et compte des membres de pays africains et non africains, qui contribuent au financement de ses opérations.