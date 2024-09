Angola: Benguela gagnera beaucoup d'investissements avec le Corridor de Lobito - Déclare PR

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré vendredi, à Luanda, que la province de Benguela bénéficierait de nombreux investissements avec le projet en cours du Corridor de Lobito, situé dans cette région du pays.

Intervenant lors de la cérémonie d'investiture de la nouvelle vice-gouverneure de Benguela pour le secteur politique, social et économique, Cátia Francisca Gertrudes Tchimbinga Cachuco, le Chef de l'État a réitéré qu'avec la relance de ce corridor, la province bénéficiera non seulement d'investissements dans les secteurs du transport et de la logistique, mais dans d'autres domaines de l'économie locale bénéficieront également de ce mégaprojet qu'est le corridor de Lobito.

Dans cette perspective, João Lourenço a recommandé que la femme nouvellement nommée aide le gouverneur provincial et d'autres entités à concrétiser les programmes gouvernementaux, et ainsi chercher à résoudre, le mieux possible, les problèmes qui affectent la population de la province de Benguela.

« Benguela, comme d'autres, est une province importante et aujourd'hui, on parle beaucoup du Corridor de Lobito qui prend précisément sa source dans cette région. Par conséquent, accordez une attention particulière à ce fait», a recommandé le Chef de l'État lors de sa brève intervention à l'événement.

Couloir de Lobito

Également connu sous le nom de Chemin de fer de Benguela (CFB), il représente une voie de transport qui relie l'intérieur de l'Afrique à l'océan Atlantique, y compris des pays enclavés comme la Zambie.

Le corridor de Lobito sert de transport qui part du port du même nom (Lobito), dans la ville de Benguela, vers l'intérieur de l'Angola vers les régions riches en minéraux de la République démocratique du Congo (RDC) et de la Zambie.

Il s'agit non seulement d'une route commerciale, mais aussi d'une porte d'entrée vitale qui ouvre ces pays aux marchés mondiaux, facilitant l'exportation de minéraux, de produits agricoles et de biens manufacturés.

Les avantages de l'utilisation des chemins de fer, comme le Chemin de fer de Benguela, pour transporter les minéraux sont nombreux. Les Chemins de fer sont plus efficaces pour déplacer de gros volumes de marchandises sur de longues distances.

Ils offrent une plus grande capacité de chargement par voyage, sont plus efficaces en termes de consommation de carburant par tonne de fret et présentent un risque moindre d'accidents et de pannes, réduisant ainsi la probabilité de retards et de dommages aux marchandises.

De plus, les trains constituent un moyen de transport plus respectueux de l'environnement, émettant moins d'émissions de carbone par tonne de marchandise.

Les chemins de fer jouent également un rôle important dans la réduction de la congestion routière, conduisant à des délais de livraison plus rapides et plus fiables.