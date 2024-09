Angola: La Banque mondiale dispose de 500 millions de dollars pour l'agriculture

Luanda — La Banque Mondiale dispose d'un portefeuille estimé à près de 500 millions de dollars pour investir dans le développement de l'agriculture en Angola, en mettant l'accent sur la recherche dans ce secteur.

Cela a été confirmé vendredi, à Luanda, par la responsable des projets MOSAP 3 et PDAC de cette institution bancaire, Izabela Leão. Intervenant à la table ronde sur la recherche et le développement, les opportunités et les défis pour l'agriculture en Angola, la source a souligné que les projets comprennent l'Appui au Développement de l'Agriculture Familiale et à la Commercialisation (MOSAP 3) et le Projet de Développement de l'Agriculture Commerciale (PDAC).

Izabela Leão a reconnu le fait que l'Angola est le cinquième plus grand pays d'Afrique subsaharienne avec un potentiel agricole important, en raison de ses vastes terres arables. Elle a rappelé que seulement 10 pour cent de ces terres sont cultivées, ce qui entraîne une insécurité alimentaire et une modeste contribution à l'économie.

Izabela Leão a ajouté que le secteur agricole angolais était responsable de 10 pour cent du produit intérieur brut (PIB) au cours des 20 dernières années, bien qu'il emploie environ la moitié de la main d'oeuvre angolaise.

Par conséquent, a-t-elle réitéré, le secteur a enregistré un taux de croissance moyen de cinq pour cent au cours de la période 2019 à 2023, ce qui est nettement inférieur à son potentiel inexploité.

Selon la responsable, le Gouvernement angolais a identifié l'agriculture et l'élevage comme l'un des principaux secteurs pour diversifier l'économie, à travers son Plan National de Développement (PND) pour 2023-2027, qui établit des objectifs spécifiques pour stimuler l'activité agricole dans le pays. Izabela Leão a cité l'augmentation du taux de croissance moyen du secteur de 5% actuellement à 8,3% d'ici 2027 et sa contribution au PIB de 9,7% en 2022 à 12,1% en 2027.

Elle a reconnu que pour atteindre ces objectifs et transformer le secteur agricole du pays, le gouvernement est en train d'investir dans le secteur et soutient ses producteurs familiaux et commerciaux. "En tant que partenaire actif du gouvernement angolais, la Banque mondiale s'engage à soutenir le développement du secteur agricole et de ses producteurs", a-t-elle garanti.

Lors de la table ronde sur la recherche et le développement, les opportunités et les défis pour l'agriculture en Angola, les expériences du projet de transformation de l'agriculture familiale MUSAP 3 ont été partagées, dans le cadre du développement de paquets technologiques, des principales actions et des perspectives.