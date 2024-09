Algérie: Attaf prend part aux travaux de la semaine de haut niveau de l'AG des Nations Unies

NEW YORK (ONU) — Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, est arrivé à New York pour prendre part aux travaux de la semaine de haut niveau de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, indique un communiqué du ministère.

M. Attaf participera, en tant que représentant de Monsieur le président de la République, au Sommet de l'avenir, prévu les 22 et 23 septembre, ainsi qu'au débat général de l'Assemblée générale, prévu du 24 au 30 septembre sur le thème "Agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures", selon le communiqué.

En marge des travaux de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale, M. Attaf participera aussi aux réunions programmées dans le cadre des groupes géopolitiques auxquels appartient notre pays, à l'instar de la Ligue arabe, de l'Union africaine, de l'Organisation de la coopération islamique, du Mouvement des non-alignés et du G77+Chine.

Le ministre aura, par ailleurs, plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues des pays frères, amis et partenaires de notre pays, conclut le communiqué.