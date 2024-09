Congo-Brazzaville: Handball - Ayessa Ndinga Yengué reconduit à la tête de la Fédération

Le président sortant de la Fédération congolaise de handball (Fécohand), Ayessa Ndinga Yengué, a été choisi de nouveau, le 20 septembre, par les responsables des clubs. Durant les quatre prochaines années qui constituent l'olympiade 2025-2028, le nouveau bureau exécutif fédéral devrait s'atteler à poursuivre le travail de développement du handball amorcé ces dernières années.

La commission électorale indépendante(CEI) de la Fécohand mise en place au cours d'un congrès a bouclé son travail en dotant les acteurs du handball congolais d'une nouvelle équipe dirigeante, comme le demande la circulaire du ministre des Sports. Le président de cette structure, le Dr Yvon Ghislain Alongo, a expliqué que le corps électoral était composé de 23 membres, mais seulement 13 étaient présents dans la salle de vote.

Après avoir consulté les textes en vigueur, en présence des représentants des autorités sportives et de la Cahb, la CEI s'est appuyée sur les instructions de la circulaire ministérielle, les statuts et règlements de la Fédération, de la Cahb et de la fédération internationale de handball pour confirmer la tenue de l'élection qui s'est déroulée à bulletin secret.

Au terme des va et viens des votants, le candidat Ayessa Ndinga Yengué a fait carton plein en remportant treize voix sur treize. Dès sa réélection, le candidat dit de la continuité a rappelé que ce renouvellement de confiance des acteurs du handball lui permettra de finaliser son programme de huit ans qu'il avait initié en 2021.

Ayessa Ndinga Yengué s'est dit disposé à travailler avec tout le monde afin d'atteindre les objectifs assignés et concrétiser le rêve des athlètes et dirigeants des clubs sur son projet. « Les fruits de notre travail sont visibles. Nous allons continuer à promouvoir et vulgariser ce sport. Durant notre mandat, nous avons pu relever le niveau de notre discipline sur le continental et l'international. Nous avons multiplié le nombre des clubs et suscité la vocation à plusieurs jeunes talents. Je reste ouvert, car ensemble nous devrons continuer à travailler avec les écoles pour former les jeunes, relever le niveau des clubs et équipes nationales lors des compétitions continentales. Vous savez bien que le Congo fait partie des meilleures équipes africaines chez les seniors dames. Nous devrons faire autant chez les hommes et les jeunes », a indiqué le gagnant.

Son challenger, le président sortant de la ligue de Brazzaville, Avicenne Nzikou ne s'est pas présenté dans la salle. Les dix autres membres du corps électoral ont fait autant, ouvrant ainsi le boulevard à leur adversaire. Selon plusieurs indiscrétions, au moment où l'élection se déroulait au gymnase Nicole-Oba, le camp Avicenne se trouvait à la CCAS afin de plaider pour le report de l'assemblée générale élective.

Dans son mot de clôture, le représentant du ministre des Sports, Charles Juste Dinga, qui est par ailleurs inspecteur général des Sports, a estimé que ce nouveau bureau a bénéficié de la confiance des électeurs et a la lourde responsabilité de répondre aux attentes de ce sport. Il leur a demandé de se mettre résolument au travail pour relever les défis du handball congolais, notamment les prochaines échéances. La représentante du Cnosc, Jeanne Claudine Bouesse, a abondé dans le même sens. Le deuxième-président de la Cahb, Pedro Godinho, a, lui aussi, félicité le bureau élu avant de confirmer qu'il fera son rapport du bon déroulement de l'assemblée générale élective.