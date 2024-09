Congo-Brazzaville: Technologie - Lancement du deuxième point CGIX de l'ARPCE à Pointe-Noire

Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, a procédé le 20 septembre au lancement officiel du deuxième point d'échange internet du Congo dénommé CGIX Pointe-Noire de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE).

Après celui de Brazzaville en 2013, le deuxième point d'échange internet du Congo (CGIX-Pointe-Noire) marque une étape majeure dans le développement de l'infrastructure numérique du Congo. Il est hébergé dans le nouveau datacenter de type Tier 3+ de l'ARPCE de la ville économique. Cette infrastructure de pointe contribuera davantage à la rapidité des échanges de données au niveau local ; renforcera la souveraineté numérique du Congo en réduisant sa dépendance vis-à-vis des infrastructures étrangères et permettra, entre autres, de réduire les coûts des services de communication électronique.

Dans son mot de circonstance, Louis-Marc Sakala, directeur général de l'ARPCE, a signifié : « Le choix de Pointe-Noire pour ce deuxième point d'échange n'est pas le fruit du hasard. Cette ville, poumon économique de notre pays, bénéficie d'une position stratégique unique. L'arrivée du câble sous-marin à fibre optique 2Africa et la présence du câble WACS font de Pointe-Noire une porte d'entrée privilégiée pour les flux de données internationaux ».

Pour sa part, inaugurant officiellement cette infrastructure, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique a expliqué que l'inauguration du deuxième point d'échange internet du Congo (CGIX-Pointe-Noire) symbolise non seulement une avancée technologique mais aussi la matérialisation dans une approche dynamique de la vision ambitieuse et déterminante du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, celle qui consiste à arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. «Ce projet n'est pas simplement une réalisation technique, celui-ci incarne notre engagement collectif à faire de notre pays un acteur majeur dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.

Il est l'illustration parfaite de la volonté du gouvernement conduite par son Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, de bâtir un écosystème numérique solide accessible à tous et qui soutient l'innovation, l'entrepreneuriat et la croissance économique. L'ouverture de ce second noeud CGIX est une étape importante de l'engagement pris par la République du Congo, celui de faire bénéficier des avantages socio-économiques de l'économie numérique à tous. Le président de la République a très tôt compris que disposer des infrastructures numériques de qualité est l'un des meilleurs atouts pour conduire le Congo vers l'émergence d'une véritable économie numérique», a-t-il déclaré.

Rappelons que le projet CGIX s'inscrit dans une stratégie nationale plus large visant à développer l'infrastructure numérique du Congo, avec un troisième point d'échange prévu à Oyo, dans le département de la Cuvette, en vue de compléter le maillage national. Le premier point d'échange internet du Congo (CGIX-BZV) a été initié et mis en place par l'ARPCE en 2013 et retenu en mai 2017 par la Commission de l'Union africaine, dans le cadre du projet AXIS comme noeud internet de la sous-région Afrique centrale.