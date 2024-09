Afrique: Développement des statistiques - Vers la création d'un cadre institutionnel et juridique dans le continent

Les travaux de la première réunion du sous-comité prévisions "économiques et statistiques de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) ont démarré le 19 septembre à Libreville au Gabon.

Les assises sont organisées en format « Atelier régional de réflexion sur le développement des statistiques en Afrique centrale » au Centre d'Etudes et de Renforcement des capacités de la CEEAC, sous la conduite du Commissaire au Marché commun, Affaires monétaires, économiques et financières de la Commission de la CEEAC, François Kanimba, représentant Gilberto Da Piedade Verissimo. L'objectif de la rencontre est de mettre en place un cadre institutionnel et juridique commun pour le développement du système statistique d'Afrique centrale.

Il s'agira spécifiquement de valider le projet de cadre mettant en place le système harmonisé des statistiques d'Afrique centrale et l'annexe portant sur la liste minimale des informations statistiques du cadre d'échange, d'adopter la feuille de route du sous-comité prévisions économiques et statistiques et de présenter aux Etats membres les projets en cours dont celui portant sur les statistiques des migrations (avec l'Union africaine, les Communautés économiques régionales et statistics Sweden).

Prennent part aux travaux les directeurs généraux des statistiques des Etats membres de la CEEAC, les directeurs des statistiques des banques centrales, les partenaires techniques et financiers spécialisés dans le domaine des Statistiques et les fonctionnaires de la Commission de la CEEAC. Pendant trois jours, les participants feront l'état des lieux et la présentation du système statistique régional actuel de la CEEAC, examineront l'état des systèmes statistiques et le projet cadre du système harmonisé de statistiques d'Afrique centrale, ainsi que la liste des statistiques minimale d'échange.

Le dernier jour sera consacré à la présentation du projet de la feuille de route du sous-comité prévisions économiques et statistiques, celle des initiatives régionales y compris celle en cours dans le domaine de la statistique ainsi que les projets des partenaires, à savoir les statistiques de la migration. Afin d'asseoir le cadre statistique régional harmonisé et sa feuille de route de mise en oeuvre, la CEEAC a jugé opportun d'engager les discussions nécessaires avec l'ensemble des parties prenantes du système statistique régional sur les évolutions envisageables de ce système.