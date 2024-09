Sénégal: Subventions aux clubs pour la saison 2024-2025 - La FSF décaisse 950 millions FCFA

En prélude au démarrage de la saison de football 2024-2025, de la nouvelle saison, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), qui tient son assemblée générale d'information ce samedi au centre Youssoupha Ndiaye de Guerero, a procédé au paiement des subventions des clubs et groupements sportifs. Dans un communiqué publié hier, vendredi 20 septembre 2024, l'instance dirigeante informe qu'une enveloppe de 950 millions FCFA a été dégagée et les sommes ont été distribuées à chacune des 400 entités sportives concernées.

A quelques semaines de l'ouverture de la saison de football, la Fédération Sénégalaise de Football s'est acquitté du paiement des subventions destinées à plus de 400 clubs et groupements pour la saison 2024-2025. Ce soutien financier d'un total de plus de 950 millions FCFA, devrait permettre à tous les clubs, des professionnels aux amateurs, de démarrer sous les meilleurs auspices la saison 2024- 2025 qui commence ce 1er octobre 2024. Lesdites subventions sont allouées selon la catégorie des équipes et vont de 6 millions de FCFA par club de Ligue 1 à 500 000 FCFA par club de Beach Soccer.

En somme un total de 719 350 000(sept cent dix-neuf millions trois cent cinquante mille) de FCFA. Pour les autres subventions, les clubs de National 1 et National 2, vont percevoir respectivement 3,5 millions et 2,5 millions. Les clubs féminins en D1 recevront 2 millions FCFA alors que les équipes de D2 et de divisions régionales auront chacune 1 million FCFA. La FSF ajoute dans son communiqué que la totalité des reliquats des frais d'arbitrage pour la saison écoulée soit un montant total de 72 273 075 de FCFA qui a été décaissé et payé. Pour les récompenses des lauréats des différents championnats nationaux amateurs masculins et féminins, le montant de la subvention s'élève à 15 500 000 FCFA.

Les vainqueurs et finalistes des différentes Coupes du Sénégal seniors et jeunes, masculins et féminins ont déjà reçu leurs récompenses pour un montant total de 44 250 000 FCFA. Tout comme l'ONCAV qui a encaissé la subvention spéciale de 5 000 000 de FCFA pour ses phases nationales 2024. D'autres entités sportives entre également en ligne de compte, il s'agit entre autres de ASMS, de l'AEEFS, l'AIFS, l'ANAFS et l'ANPS ont reçu le montant de 750.000 FCFA chacune. Poursuivant son décompte, la FSF souligne qu'un appui global de 60 millions de FCFA a été alloué aux clubs participants aux phases préliminaires des coupes d'Afrique interclubs notamment Teungueth, Jaraaf et Aigles de la Médina. Sans compter l'appui pour le transport, l'hébergement et les indemnités des officiels de matchs.

Enfin, la FSF informe avoir mis en paiement le remboursement des transports des clubs régionaux pour la saison 2023-2024 pour la Ligue régionale de Tambacounda dont les états ont été reçus pour un montant de 13 586 000 FCFA. Les autres clubs, précise l'instance fédérale, recevront leurs virements dès que leurs Ligues respectives auront déposé auprès des services financiers de la FSF leurs états vérifiés. Le coup d'envoi officielle de la Ligue 1 professionnelle sera donné le 19 octobre prochain et les championnats amateurs à partir du 22 octobre.