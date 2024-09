Guinée: Michel Dussuyer revient à la tête de la sélection nationale

L'entraîneur français Michel Dussuyer a officiellement été nommé nouveau sélectionneur de l'équipe nationale par la Fédération guinéenne de football ce samedi 21 septembre. Il succède au technicien guinéen Kaba Diawara, limogé le 4 août dernier, et à Charles Paquille qui n'a pas convaincu lors de son court intérim.

Le Syli national connaît enfin son nouveau sélectionneur. Le Français Michel Dussuyer, 65 ans, revient sur le banc de la sélection nationale guinéenne pour une troisième fois après deux premiers mandats (2002-2004 et 2010-2015). Déjà nommé au sein de la direction transitoire mise en place début août pour assurer la « continuité dans la préparation des prochaines échéances » de la sélection, Michel Dussuyer succède finalement à Kaba Diawara, limogé le 4 août dernier après des Jeux olympiques 2024 ratés, et au Franco-Guinéen Charles Paquille qui avait assuré l'intérim sans convaincre.

« Connaissant le football guinéen, Michel Dussuyer est le mieux indiqué pour gérer l'équipe nationale. Les résultats que nous avons eus n'ont pas été satisfaisants. Charles Paquille m'a appelé pour me dire que s'il y avait une autre solution, il fallait la trouver », a indiqué le Directeur technique national, Kanfory Lappé Bangoura, devant les médias samedi. Le Syli national reste en effet sur deux défaites de rang, contre la RDC (0-1) et la Tanzanie (1-2), encaissées lors de son entrée en lice dans les éliminatoires de la CAN 2025.

Michel Dussuyer, passé entre-temps par les bancs de la Côte d'Ivoire et du Bénin, avait hissé la Guinée en quarts de finale de la CAN 2015. Pour son troisième mandat, il sera épaulé du Guinéen Mamadouba Sylla Gaucher et du Français Alain Ravera et tentera de qualifier la sélection guinéenne pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations au Maroc. Son premier défi sera d'abord de relancer la dynamique du Syli national lors de la double confrontation contre l'Éthiopie début octobre, à l'occasion de la 3e et 4e journée des qualifications de la CAN 2025.