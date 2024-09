Cote d'Ivoire: Produits prohibés - La direction régionale du commerce de Bouaké accentue la lutte

Une opération de saisie a permis de retirer du marché près de 25 tonnes de produits impropres à la consommation.

La direction régionale du commerce et de l'industrie de la région de Gbêkê mène une lutte farouche contre les produits périmés et prohibés. En effet, elle vient de saisir sur le marché près de 25 tonnes de produits impropres à la consommation et mettant en danger la santé des populations de Bouaké. Il s'agit pour l'essentiel des boissons gazeuses ainsi que de friandises d'une valeur marchande de près de 20 millions de F Cfa.

Face à cette importante saisie, Mamadou Fadiga, directeur régional du commerce et de l'industrie de la région de Gbêkê, a organisé le 17 septembre 2024, à la salle de conférence de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'ivoire (Cci-Ci), une conférence de presse pour donner l'information. Il avait à ses côtés, Dr Issouf Gnalébégna Coulibaly, chef du service de la surveillance, du suivi et de l'évaluation à la direction régionale de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle de Gbêkê.

Le directeur régional du commerce et de l'industrie a rappelé que cette opération de saisie a été faite dans le cadre de la loi n°2016-410 du 15 juin 2016 relative à la répression de fraudes et des falsifications. Ce, en matière de vente de biens ou services interdits à toute personne de détenir sans motif légitime des denrées alimentaires, des boissons falsifiées, périmées ou toxiques. « Ces produits, nous les avons saisis de juillet à septembre 2024 », a-t-il révélé.

%

Aussi a-t-il appelé à la responsabilité des commerçants locaux pour ne plus qu'ils se livrent à ce commerce illicite qui les met en porte-à-faux avec la loi. « Les contrevenants s'exposent à une peine d'emprisonnement de 15 jours à six mois et à une amende de 100 000 à 50 000 000 de F Cfa », a-t-il prévenu. Pour l'heure, aucun contrevenant n'a été arrêté, précise-t-il.

Il y a une dimension de sécurité sanitaire dans ces ventes de produits illicites. C'est la raison pour laquelle, Dr Issouf Coulibaly a invité les populations à éviter de consommer ces produits périmés qui peuvent présenter des risques infectieux dus à la manipulation humaine, un risque métabolique, en raison du taux de sucre et un risque cancéreux.

Notons que le directeur régional du commerce et de l'industrie a annoncé que les produits saisis seront incinérés le lundi 23 septembre 2024.