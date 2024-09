Ile Maurice: Possible organisateur de courses l'an prochain

On croyait que l'actualité hippique serait enfin en pause en raison de l'imminence des élections. Faux ! Le magazine en ligne de People's Turf PLC (PTP), qui sert notamment de tribune à Jean-Michel Lee Shim (JMLS), a révélé un coup de théâtre. Un troisième acteur pourrait entrer en scène pour organiser les courses l'année prochaine : AMB Turf PLC - un nom appelé à changer - de Shirish Narang et du Chief Executive Officer (CEO) de PTP, Khulwant Ubheeram ! Une rencontre de 30 minutes aurait eu lieu entre Shirish Narang et le Premier ministre, Pravind Jugnauth.

Est-ce une manoeuvre de PTP et de JMLS visant à entraver le retour du Mauritius Turf Club (MTC) ? En parallèle, en cas de venue avérée d'AMB Turf PLC, PTP va-elle opérer à Petit- Gamin ? Et pour le MTC, à quand le retour? Où en est l'ébauche d'accord en faveur de ce retour entre le gouvernement et le MTC ? Le député Richard Duval, lui, est catégorique : «Le retour du MTC est quasiment impossible.» A-t-il raison ?

Tout d'abord, que signifie AMB Turf PLC ? Il s'agit de l'Association Maraz et Babuji. Ce choix de nom, qui pourrait susciter des tensions communautaires, a de quoi déplaire aux partisans d'une île dépourvue de ce genre de barrières. Cependant, c'est ainsi que le magazine de PTP désigne ce nouveau pôle d'intérêt, qui vient de surgir dans son analyse des forces en présence au Champ-de-Mars.

Un nom emprunté par le magazine de PTP, donc, pour bien illustrer l'enjeu derrière ce nouvel acteur, qui compte capitaliser sur les émotions identitaires exacerbées, si propres à l'approche des élections générales. Et pour cause, l'arrivée d'AMB Turf PLC avec une connotation fortement communautaire, segmentée en castes, pourrait bouleverser la situation au Champ-de-Mars. Si cette nouvelle structure voit le jour, elle portera sans aucun doute un autre nom afin d'éviter de froisser les sensibilités. Mais dans le fond, cette connotation identitaire reste, hélas, sous-jacente...

Le CEO de PTP, Khulwant Ubheeram, selon l'éditorial du magazine de PTP, a été mandaté pour aider Shirish Narang dans ce projet. Son assistance, pas d'Ubheeram mais de JMLS lui-même, «se limite» à un appui technique, sans aucune implication dans la structure actionnariale ou au conseil d'administration. AMB Turf PLC, toujours selon le magazine de PTP, soumettra sa demande à la Côte d'Or International Racecourse and Entertainment Complex Ltd très prochainement. Une réaction de Shirish Narang a bien évidemment été recherchée.

Ce dernier a nié une quelconque démarche de sa part dans la création d'un nouvel horse racing organisor et encore moins une entente ou un partenariat avec qui que ce soit à ce sujet. Il a toutefois exprimé le souhait qu'il y ait «des personnes compétentes en faveur de l'avancement des courses». Reste que l'express détient l'information selon laquelle Shirish Narang a eu une rencontre de 30 minutes avec le Premier ministre durant la semaine.

Le terme «mandaté» a été employé par le magazine de PTP pour expliquer la présence d'Ubheeram aux côtés d'AMB Turf PLC. Est-ce un placement voulu par JMLS, vu le mot «mandaté» ? «Veut-il (NdlR, JMLS) vraiment faire croire qu'il n'est pas associé à cette prétendue nouvelle entité», se demande sarcastiquement un détracteur de l'empire JMLS. «Que JMLS ne soit pas derrière cette entité est une couleuvre qu'on aura du mal à avaler», dit-on sur la place du Champ-de-Mars. Le départ du bouillant CEO de PTP pourrait aussi avoir une autre explication. Il semblerait qu'Ubheeram ait été écarté de toutes les instances de PTP et exclu des groupes de messagerie de la compagnie. Des rumeurs circulent également selon lesquelles JMLS et Ubheeram seraient en froid depuis quelque temps, certains suspectant Ubheeram, tout comme une employée de l'administration, de divulguer des informations à l'extérieur.

Quoi qu'il en soit, le soutien de JMLS envers AMB Turf PLC, en cas de concrétisation, semble confirmé à ce stade. Global Equestrian Ltd (GEL) y fera courir ses chevaux. «Se normal li pou fer galoup so bann souval. Tou kouma li ti dakor pou fer galoup kot MTC. So SMS Pariaz bizin travay», souligne-t-on. Échec et mat ? La partie d'échecs tire sans doute à sa fin. «Le refus du Mouvement socialiste militant (MSM) d'accorder un bail à une entité perçue comme représentant une population rurale face à un MTC identifié à une section plus urbaine, pourrait poser problème à l'approche des élections», a commenté un observateur.

Certains parlent même d'ores et déjà d'un «échec et mat» orchestré par JMLS, bien qu'il nie être à l'origine d'un tel revirement de situation dans l'industrie hippique. «Le nouvel allié probable du MSM, le Parti mauricien socialdémocrate (PMSD), lequel n'a eu de cesse de tirer à boulets rouges sur Jean-Michel Lee Shim et sa PTP, et ainsi plaire à son électorat, risque de se retrouver dans une position inconfortable», a déclaré un ancien politicien. «Elektora MSM kont elektora PMSD, lakel pou gagne?», se demande un observateur.

Un membre du MTC a réagi en se demandant si les négociations entre le MTC et le Prime Minister's Office n'étaient pas qu'un leurre destiné à tromper tout le monde. Malgré les nombreux échanges entre le président du MTC et les autorités, aucun engagement ferme n'a été pris en faveur d'un retour du MTC en 2025. «Les discussions piétinent», titrait récemment un confrère de la presse. La nouvelle entité, qui souhaite organiser des courses au Champ-de-Mars, proposerait, selon les rumeurs, d'y tenir des événements une semaine sur deux, cohabitant ainsi avec le MTC.

Cependant, une des conditions du MTC est que l'usage du Champ-de-Mars lui soit exclusif. Face à cette nouvelle impasse, le MTC pourrait choisir de se retirer. Néanmoins, un avocat proche du dossier a estimé que «le gouvernement ne s'est pas encore prononcé». Il a ajouté qu'il était «inutile de spéculer tant que la Gambling Regulatory Authority n'a pas reçu de demande officielle et que les autorisations nécessaires n'ont pas été accordées». «Nous sommes en train de refaire l'industrie sur les élucubrations de Jean-Michel Lee Shim...», fait part un ancien entraîneur.

Retour du MTC : Richard Duval sceptique

Le retour du MTC est-il possible ? La question mérite d'être posée, même en cas de victoire de l'alliance Parti travailliste-Mouvement militant mauricien-Nouveaux Démocrates Rezistans ek Alternativ. Richard Duval, l'un des leaders du parti Nouveaux Démocrates, estime que «zot pe vann rev avek bann tirfist ek bann morisien. Zot pe dir ou ki MTC kapav revini bien vit. (...) Monn gagn enn rankont ek bann ansien dirizan ek proprieter, kot zot inn fer mwa par ki se kaziman imposib pou MTC retourn osi vit ki gouverma MSM ek so alie PMSD pe rod fer krwar. Nou bizin Rs 600 a Rs 700 millions, san konte bann tax ek fre. Se kifer nou pe dir li imposib seki zot pe rod fer-la», a-t-il déclaré à Radio One, dimanche dernier.

Cependant, si le PMSD de Xavier-Luc Duval se dit en faveur d'une aide massive au MTC, Richard Duval, lui, du moins tout dernièrement, n'a pas précisé quel serait le plan à mettre en place pour un éventuel retour du MTC. Tout comme les autres dirigeants de cette alliance d'ailleurs. De plus, JMLS a clairement exprimé son intention de prendre des mesures légales si le gouvernement accordait des privilèges au MTC. «Sans soutien gouvernemental, il sera impossible de revenir sur le devant de la scène», explique-t-on. Bien que le MTC bénéficie d'une grande popularité à travers tout le pays, justifier d'importants investissements dans ce secteur face à d'autres priorités, comme les enjeux sociaux, «sera difficile».

Avec l'arrivée imminente de 70 chevaux, GEL ainsi que PTP, qui appartiennent à la même galaxie, ont manifesté leur intention de participer à nouveau aux courses en 2025. JMLS persiste et signe : il souhaite organiser des courses à Petit-Gamin et les travaux à Balaclava continuent. Le magnat des jeux envisage des courses en semaine, notamment le mercredi, mais aussi en week-end, tout en prêtant main-forte à tout éventuel organisateur de courses, le week-end, au Champ-de-Mars. Des rumeurs font état d'une quatrième compagnie, qui chercherait à organiser les courses au Champ-de-Mars si le MTC choisit de garder la boutique fermée.