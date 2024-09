Ile Maurice: Walls Of Dubrovnik se rachète de brillante manière

Battu par Bless My Path lors de sa dernière sortie, Walls Of Dubrovnik s'est racheté de belle manière dans l'épreuve principale lors de la 21e journée en ce samedi 21 septembre. De duel entre lui et Frosted Gold, il n'en a pas eu.

Le moins que l'on puisse dire c'est que son cavalier Cédric Ségeon a surtout été plus patient cette fois contrairement à la dernière. Il a placé sa monture en troisième, voire quatrième position derrière l'animateur avant de placer son accélération lors de l'emballage final. Une fois qu'il a trouvé son équilibre après avoir négocié le dernier tournant, il s'est mis hors d'atteinte de ses adversaires. Plébiscité, Frosted Gold n'a toutefois pas trouvé l'accélération nécessaire dans la ligne droite. La deuxième place est revenue à Royal Wulff alors que Betathantherest a terminé sur le podium.

Outre cette belle victoire de Walls Of Dubrovnik dans la course phare, l'écurie Vicky Ruhee a fait parler d'elle dans deux autres courses. Orange Red a atomisé ses opposants dans la deuxième course alors que son compagnon d'écurie Magnum P I a, lui, réalisé le doublé dans la quatrième épreuve.

L'écurie Rahmathulla et son jockey Da Silva De Correira ont remporté une précieuse victoire avec Italian Way dans la course d'ouverture. L'écurie Raj Ramdin continue quant à elle de surfer sur la vague du succès. Elle a encore gagné. C'est avec Furie Nocturne qui a dominé Royal Sovereign et Global Dollar dans la troisième compétition de la réunion.

L'entraîneur Dominic Zaki avait de belles cartes à jouer lors de cette journée. Il a remporté les deux dernières courses au programme. Lockdown (Allyhosain) a frappé fort dans la sixième course avant que Spotted Pearl (Soodoo) ne double la mise. Spotted Pearl a pris la tête avant de laisser sur place ses adversaires. Le gris a dans la foulée offert une toute première victoire à son apprenti Bhavish Soodoo.