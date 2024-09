Ile Maurice: Adnan Sami - Une nuit de mélodies enchantées

Plus qu'une semaine à attendre. Douze ans après son dernier concert à Maurice, le légendaire chanteur et pianiste virtuose Adnan Sami se produira en live le samedi 28 septembre au Trianon Convention Centre, à 20 heures. Le public a rendez-vous pour une soirée musicale inoubliable, pleine d'émotions. Ce concert, organisé par GravityXero, marque le grand retour d'Adnan Sami sur scène à Maurice après plus d'une décennie d'absence, ce qui suscite une immense attente parmi ses admirateurs.

Ajay Deora, directeur de GravityXero, explique l'importance de ce concert. «Personnellement, je suis un grand fan d'Adnan Sami et face à la demande populaire, nous avons décidé de le faire revenir à Maurice. C'est l'un des plus grands artistes de Bollywood, mais aussi l'un des pianistes les plus rapides au monde.» Alors que plus de 50 % des billets du concert sont déjà vendus, il invite le public à profiter de cette soirée d'exception.

Adnan Sami, dont la carrière s'étend sur plusieurs décennies, est connu pour son incroyable polyvalence et sa voix envoûtante. Né le 15 août 1971 à Londres, il a des racines pakistanaises et indiennes, ce qui confère à sa musique une richesse culturelle unique. Au fil des ans, Adnan Sami a su marier les genres musicaux, allant du classique au pop, en passant par le rock et les musiques de films. Parmi ses plus grands succès, on retrouve des titres emblématiques tels que Lift Karade, Bheegi Bheegi Raaton Mein et Tera Chehra.

C'est avec l'album Kabhi To Nazar Milao en collaboration avec la légendaire Asha Bhosle qu'Adnan Sami a véritablement conquis le public international. Il est également reconnu pour sa virtuosité au piano, ce qui lui a valu le titre de Fastest Man on Keyboard décerné par le magazine américain Keyboard. «Si vous souhaitez vivre une expérience unique et vous laisser transporter par les mélodies d'un artiste de légende, il est encore temps de réserver vos places. Mauriciens, ne manquez pas cette nuit de mélodies qui restera gravée dans les mémoires», conclut Ajay Deora.

* Les billets sont disponibles sur ticketbox.mu, à partir de Rs 1 950.