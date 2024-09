Ile Maurice: Une famille politique à l'assaut des institutions

Le projet de maison de retraite de Primerose Obeegadoo, organisatrice du concours Miss Mauritius et mère du Deputy Prime Minister Steven Obeegadoo, sur un terrain de plus de 1 800 mètres carrés à la rue Monseigneur Leen, est un dossier qui suscite des remous en cette fin de mandat. Et ceci, en raison de la rapidité avec laquelle ce dossier semble être traité au niveau du gouvernement et du Conseil des ministres. L'influence de la famille Obeegadoo dans le paysage politique et économique mauricien a pris une ampleur notable depuis les élections générales de 2019.

Depuis les élections de 2019, Steven Obeegadoo s'est imposé comme l'un des principaux acteurs du gouvernement, au point de pouvoir faire installer plusieurs membres de sa famille dans des postes stratégiques. Cette montée en puissance s'est accompagnée de critiques croissantes sur une éventuelle 'dynastie Obeegadoo', où les liens familiaux semblent jouer un rôle clé dans les nominations.

Kevin Obeegadoo : acteur dans les affaires économiques

L'une des premières nominations marquantes est celle de Kevin Obeegadoo, frère du ministre, qui a été nommé sur le conseil d'administration de l'Economic Development Board (EDB) en février 2021. Kevin Obeegadoo possède une longue expérience en conseil stratégique, ayant travaillé à Londres et à Paris avant de s'établir à Maurice. Ses domaines d'expertise couvrent des secteurs variés tels que les services financiers, les technologies de l'information, les médias et l'immobilier.

Il a aidé de nombreuses institutions à relever des défis majeurs et sa nomination à l'EDB souligne la volonté de placer des figures familières au coeur du développement économique du pays. Toutefois, cette nomination a également été perçue par certains comme une manière d'affirmer une présence familiale sur les organes économiques vitaux de Maurice. Kevin Obeegadoo, avec son expertise et son réseau international, représente un atout pour le développement économique mais cette proximité avec le vice-Premier ministre soulève des questions sur l'indépendance et la transparence dans la gouvernance de ces institutions.

Karuna Bhoojedhur-Obeegadoo : comeback à la SICOM

L'une des autres figures marquantes de cette montée en influence de la famille Obeegadoo est Karuna Bhoojedhur- Obeegadoo, épouse du ministre. Son retour à la tête de la State Insurance Company of Mauritius (SICOM) en tant que présidente du conseil d'administration en 2021 a suscité de vives réactions. Karuna Bhoojedhur-Obeegadoo avait quitté son poste de Chief Executive Officer de la SICOM en 2017 avec une indemnité substantielle d'un million de roupies par mois. Comme elle a passé 27 ans à la SICOM, cela fait une somme de Rs 324 millions. Son retour, après une pause de quatre ans, a ravivé les critiques, notamment en raison d'une polémique dans l'acquisition controversée d'un bâtiment appartenant à l'homme d'affaires Rakesh Gooljaury.

Karuna Bhoojedhur-Obeegadoo est loin d'être une nouvelle venue dans le domaine des affaires. Diplômée en sciences actuarielles et Fellow de l'Institute and Faculty of Actuaries (Royaume-Uni), elle a fait ses débuts à Londres avant de rejoindre la SICOM en 1990. Elle a occupé plusieurs postes de direction au sein de cette institution et a siégé sur le conseil d'administration de plusieurs entreprises d'État et privées, notamment les State Bank of Mauritius Ltd, National Mutual Fund Ltd, First Republic Fund Ltd, Cyber Properties Investment Ltd, Mauritius Housing Company Ltd, National Housing Development Company Ltd, China Index Fund Ltd et China Actis Ltd.

Nikhita Obeegadoo : la relève politique ?

La jeune génération de la famille Obeegadoo n'est pas en reste. Nikhita, fille aînée du ministre et de Karuna Bhoojedhur-Obeegadoo, a récemment fait parler d'elle sur la scène politique. Jeudi, elle a été choisie par le Mouvement socialiste militant (MSM) pour participer à une émission de radio sur les grands enjeux politiques. Cette émission avait pour but de permettre à de jeunes politiciens d'aborder les défis auxquels le pays est confronté et de proposer une vision nouvelle pour l'avenir.

Professeure adjointe en études francophones et transculturelles africaines à l'université de la Colombie-Britannique, Nikhita Obeegadoo a eu un parcours académique impressionnant. Diplômée en informatique et littératures comparées de l'université de Stanford aux Etats-Unis, elle détient également un doctorat en langues et littératures romanes de l'université de Harvard. Sa participation à l'émission a été vue comme un signe de l'émergence d'une nouvelle génération de politiciens, prête à reprendre le flambeau familial.

Cependant, sa position ne l'a pas protégée des rumeurs. En 2021, des allégations ont circulé sur les réseaux sociaux, affirmant qu'une des filles de Steven Obeegadoo avait évité la quarantaine obligatoire après un vol en provenance de l'Afrique du Sud. Nikhita Obeegadoo avait publiquement démenti ces rumeurs, insistant sur le fait qu'elle et ses soeurs avaient respecté toutes les mesures sanitaires imposées.

Dans les colonnes du blog de l'express, le 1eᣴ décembre 2021, elle avait tenu à répondre à ces allégations en ces termes : «More than just my father's daughter. My name is Nikhita and I am one of the Deputy Prime Minister's daughters. I wake up in the morning and I read about how my family should be beaten to death. But I was not on this plane. My sisters were not, either. Last year, two of us travelled to Mauritius when institutional quarantine was mandatory, and we underwent it like everyone else.»

Les défenseurs de ces nominations soulignent l'expérience et les qualifications des membres de la famille Obeegadoo. Kevin Obeegadoo et Karuna Bhoojedhur-Obeegadoo possèdent tous deux une expertise indéniable dans leurs domaines respectifs tandis que Nikhita Obeegadoo incarne la relève politique, avec un parcours académique remarquable et une vision progressiste.