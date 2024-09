Togo: Et AIMES-AFRIQUE « ressuscita » IMHOTEP !

Le dernier trimestre de l'année 2024 est bien lancé à l'ONG AIMES-AFRIQUE. Ceci à travers une conférence de presse qui vient annoncer les activités au programme de ces trois derniers mois de l'année 2024. Entre autres activités qui seront menées au cours de ces derniers mois, il y a celles dans les Clubs Santé dans tous les établissements secondaires du Togo et le concours national Génie Imhotep. Ce sont des informations dont était porteur hier Vendredi 20 Septembre 2024, le président fondateur de cette ONG, Docteur Serge-Michel Kodom, qui était devant la presse.

Pour information, sur le concours Génie Imhotep, qui porte ainsi le nom de grand savant ayant vécu en l'ancienne Egypte, et précurseur de la médecine moderne, a indiqué Dr Kodom, « ça va s'appesantir sur des thèmes de santé. Et ce sera un concours national ». Dans les détails, ce concours aura une phase communale, préfectorale, inter-inspections, une phase régionale et enfin une phase nationale. Et pour la cause, a toujours révélé le praticien de la médecine et fervent défenseur du droit à la santé des populations rurales aussi bien au Togo et en Afrique, « près de 3500 questions sont déjà élaborées », et verront les élèves frotter leurs méninges pour y apporter des réponses au cours de ce concours.

Pour celui qui fait de la promotion de l'éducation à la santé et aux soins de santé une priorité qui nécessite l'investissement de tous, gouvernants et populations compris, il faudra espérer à travers une telle initiative que pilote son ONG, qu' « en 5 ans, on ait une jeunesse qui va connaitre les questions de santé » et être mieux aguerrie pour y faire face.

Dans la dynamique d'un tel choix de faire de la promotion de la santé et du droit aux soins de santé un fondement indispensable des politiques publiques, il est à noter que l'ONG AIMES-AFRIQUE de Dr Serge Michel Kodom a lancé depuis plusieurs années déjà la télévision SOS Docteur TV, engagée exclusivement à distiller la bonne information et les bonnes pratiques en matière de santé.