Angola: La BAD continuera à financer les projets du gouvernement angolais

Luanda — La Banque africaine de développement (BAD) continuera à fournir un soutien financier et matériel au gouvernement angolais, grâce aux "bonnes politiques macroéconomiques" mises en oeuvre ces dernières années.

Cette promesse a été faite ce vendredi par le président de l'institution, Akinwumi Adesina, dans des déclarations à la presse, à la suite d'une audience accordée par le Chef de l'État angolais, João Lourenço, avec qui il a analysé la mise en oeuvre des projets que la BAD a en Angola dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie, de l'énergie et des transports.

"Nous savons que le gouvernement angolais fait un travail formidable et merveilleux, de sorte que le taux d'endettement des années précédentes était d'environ 80 pour cent et cette année, il a diminué d'environ 50 pour cent", a souligné Akinwumi Adesina.

Il a expliqué que, toujours dans le domaine économique, il a profité de l'occasion pour féliciter le Président angolais et son gouvernement pour les réserves internationales nettes de l'Angola qui s'élèvent à environ 14,5 milliards de dollars et ont une couverture d'importations de 7,5 mois, contrairement à la norme établi par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, soit cinq mois.

Par conséquent, a-t-il déclaré, on s'attend à ce que l'économie angolaise croisse de 2,7 pour cent cette année, et une croissance de 4,2 pour cent l'année prochaine.

%

"Nous entendons par là que la BAD est très engagée à soutenir le gouvernement angolais dans plusieurs projets, en mettant l'accent sur la production de céréales (maïs, blé et riz), a-t-il déclaré.

Il a fait savoir que la BAD apportera également son soutien à la construction d'infrastructures pour soutenir le corridor de Lobito, un atout important pour plusieurs pays africains.

Quant au secteur de l'énergie, il a défendu la nécessité de réaliser des travaux pour garantir que l'énergie produite par l'Angola puisse être consommée par d'autres pays de la région de la SADC.

Dans ce contexte, il a déclaré que la BAD continuera à soutenir la construction de lignes de transmission et de transport d'énergie électrique, qui pourront relier l'Angola aux pays voisins et, par conséquent, au réseau de la SADC, à travers l'importation du produit en Zambie et en Namibie.

Une autre question analysée lors de la rencontre entre le Président João Lourenço et l'interlocuteur bancaire est liée à la jeunesse, un sujet sur lequel la banque s'est également engagée à contribuer à la création de la Banque d'investissement et d'entrepreneuriat pour la jeunesse.

Il a souligné que cette banque de la jeunesse pourrait aider à mobiliser des ressources pour que les jeunes puissent créer leurs propres emplois, créant ainsi des « startaps », des entreprises technologiques et financières, afin d'élever le niveau de vie de la population.

La mission de la Banque africaine de développement est de lutter contre la pauvreté et d'améliorer la qualité de vie dans les pays africains, en finançant des projets de développement qui encouragent la croissance économique durable et inclusive.

En Angola, elle investit 1,3 milliard de dollars dans la mise en oeuvre de 12 projets, dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture et du développement de la jeunesse, en plus d'injecter 500 millions de dollars dans le corridor de Lobito.

L'institution propose des services financiers tels que des prêts, une assistance technique et des garanties pour soutenir le développement des infrastructures, de l'agriculture, de l'éducation, de la santé et d'autres secteurs clés. Il s'efforce également de renforcer l'intégration régionale et de promouvoir le développement du secteur privé sur le continent.

Le Groupe de la Banque africaine de développement est composé de trois entités : la Banque africaine de développement, la principale institution financière du groupe, le Fonds africain de développement (FAD), qui fournit une aide concessionnelle (prêts à faible taux d'intérêt ou subventions) aux pays à faible revenu et le Nigeria Trust Fund, qui fournit un soutien supplémentaire dans des domaines spécifiques.

La BAD a son siège à Abidjan, en Côte d'Ivoire et compte des membres de pays africains et non africains, qui contribuent au financement de ses opérations.