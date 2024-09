Togo: AIMES-AFRIQUE lance une dynamique d'enrôlement et de financement de 1000 OSC oeuvrant en milieu rural

Annoncé depuis déjà plusieurs mois, le processus est effectivement lancé hier Vendredi 20 Septembre 2024, au cours d'une conférence de presse animée à Lomé par cette ONG qui travaille ardemment en faveur de l'accès aux soins de santé par les populations en milieu rural.

En effet, au cours de cette rencontre avec les hommes de médias, servant de déballage des activités de l'ONG AIMES-AFRIQUE pour le compte des derniers mois de cette année 2024, le président fondateur de cette structure, Dr Serge Michel Kodom, a lancé officiellement « l'appel à candidature pour la sélection et le financement des OSC travaillant en zones rurales en Afrique ». Il s'agira à termes de mettre en place une plateforme de réseau d'un millier d'OSC qui opèrent dans les domaines de la « Santé humaine », « Santé animal », « Santé environnementale », « Couverture sanitaire universelle », « Promotion du Droit à la Santé » et enfin, le « One Health ».

Des explications du président de AIMES-AFRIQUE, il sera question d'un réseau qui puisse parler au nom des paysans » et faire des actions qui pourront inciter les pouvoirs publics à s'inscrire dans la dynamique d'une garantie de soins de santé de qualité également aux populations africaines vivant en milieux ruraux. « Cet appel donne l'opportunité à toutes ces organisations de la société civile de candidater pour appartenir à cette grande famille des professionnels qui travaillent pour le bien-être des populations en zone rurale mais aussi de bénéficier de subvention de leurs projets qui seront retenus après cette phase de sélection.

Donc en Janvier 2025, nous allons procéder à la remise d'enveloppe pour soutenir non seulement leurs activités mais aussi les encourager à continuer » a-t-il détaillé. Pour justifier cette invite à se mettre dans un creuset unique en étant « soudés et travailler ensemble pour pouvoir encore soutenir ces populations rurales », il reconnait que « des efforts sont consentis pour pouvoir aller vers la couverture sanitaire universelle, mais malheureusement, le monde paysan n'est pas encore bénéficiaire de toute cette volonté manifeste des pouvoirs publics ».

Et comme critères pour jouir de cet accompagnement financier et appartenir à ce vaste réseau qui s'ouvre aux OSC des cinq régions économiques de l'Afrique (Ouest, Est, Nord Centre et Sud), les postulants doivent « Avoir une existence légale dans leurs pays respectifs (Avoir un récépissé et être reconnu par l'Etat) », « Exercer au moins pendant trois ans (les rapports d'activités et financiers en font foi) », « Adhérer l'appel de Genève (déclaration des organisations de la société civile, des acteurs de la santé et des institutions internationales faite en Décembre 2019) » et faire une « Déclaration sur honneur pour une collaboration ensemble pour le bien-être des populations » pour faire de ce réseau (RIAS-ZRA Réseau International des Acteurs de la Santé en Zones rurales en Afrique) un lieu de partage de connaissance et de bonnes pratiques.

Des informations sont à trouver sur le site de AIMES-AFRIQUE et aussi en s'approchant des responsables de cette ONG.