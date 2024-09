Gabon: Atelier de lancement et de planification opérationnelle des activités du segment Gabon

Du 17 au 20 septembre 2024, s'est tenue à Oyem, province du Woleu-Ntem en République gabonaise, l'Atelier de lancement et de planification opérationnelle des activités du segment Gabon du projet « Biodiversité et développement durable du paysage Tri-National Dja-Odzala-Minkebé (TRIDOM) ».

Cet Atelier a été organisé par le Secrétariat Exécutif de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) avec l'appui technique et financier du Gouvernement Allemand à travers son outil de coopération GIZ.

L'objectif global de cet atelier était de procéder au lancement et à la planification opérationnelle des activités dudit projet dans le segment Gabon, pour sa période d'exécution, conformément aux orientations stratégiques et aux axes d'intervention.

Une quarantaine de participants y ont pris part notamment les acteurs de l'Administration publique, des Organisations de la Société Civile (OSC), des Délégations Spéciales, du secteur privé et les partenaires techniques et financiers.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par Monsieur Auguste NDOUNA ANGO en sa double qualité de Coordonnateur National COMIFAC et Représentant de Monsieur le Ministre des Eaux et Forêts et a été ponctuée par deux allocutions à savoir :

- le Mot du Directeur du Programme GIZ ;

- le Discours d'ouverture du Coordonnateur National COMIFAC Représentant le Ministre empêché.

La cérémonie d'ouverture a été suivie par la présentation de l'adoption de l'agenda, des enjeux, objectifs et résultats attendus.

L'agenda de l'atelier était articulé autour de la présentation :

- du Projet Biodiversité et développement durable du paysage Tri-national Dja-Odzal-Minkébé (TRIDOM) et ses indicateurs ;

- des grands enjeux et défis de la gestion durable du Parc National de l'Ivindo ;

- des grands enjeux et défis de la gestion durable du Parc National de Minkébé ;

- des grands enjeux et défis de la gestion durable du Parc National de Mwagna ;

- des cartes d'acteurs et modèles de résultats ProTRIDOM segment Gabon ;

- de la synthèse des activités retenues pour une approche commune d'intervention dans le paysage TRIDOM ;

- des termes de référence de travaux de groupe et la composition desdits groupes.

Les présentations étaient suivies des échanges permettant aux participants de mieux comprendre le projet et de formuler des recommandations.

Aussi, les travaux de groupe ont-ils été effectués sur les thématiques ci-dessous dont les résultats ont fait l'objet d'une restitution en plénière. Il s'agit notamment de :

- Groupe1 : Appui institutionnel ;

- Groupe 2 : Mécanismes de coordination ;

- Groupe 3 : Secteur Privé

- Groupe 4 : Développement local.

Enfin, avant de formuler les recommandations, les participants ont discuté des mécanismes de mise en oeuvre du projet à travers son fonctionnement et la clé de répartition par pays de l'enveloppe allouée audit projet. A ces sujets, le Comité Technique de Planification et d'Exécution se prononcera en temps opportun et un organigramme détaillé sera élaboré.

Toutefois, en attendant l'installation du Bureau Oyem du projet, les affaires courantes seront assurées par le Directeur du Programme GIZ en concertation avec le Coordonnateur National COMIFAC qui a été chargé séance tenante de mettre en place une plateforme d'échange des acteurs.

Au terme des travaux, les participants ont exprimé leur satisfaction d'avoir contribué à l'élaboration de ce projet et ont adressé leur sincère gratitude aux autorités du pays hôte pour les facilités offertes ayant permis le succès des présentes assises, à la COMIFAC pour la vision stratégique, la redynamisation de la coopération transfrontalière relative à la conservation de la biodiversité et le développement durable dans le paysage TRIDOM en général et le segment Gabon en particulier et enfin à la GIZ pour son appui technique et financier.

Fait à Oyem, le 20 septembre 2024

Les participants