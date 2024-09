Congo-Brazzaville: Infrastructures numériques - Les travaux de construction du Datacenter national exécutés à plus de 60%

Amorcés il y a quelques mois, les travaux de construction du nouveau Datacenter national à Brazzaville sont déjà exécutés à plus de 60%. L'immeuble pourra être livré au gouvernement d'ici fin décembre de l'année en cours, selon le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, qui a visité le chantier le 20 septembre.

Erigé sur l'ancien site de l'UAPT situé en face du camp la milice dans le deuxième arrondissement Bacongo, le nouveau Datacenter national, financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 13 millions de dollars, se dessine peu à peu.

Le projet confié à une entreprise chinoise porte sur la construction d'un immeuble moderne de trois niveaux avec un sous-sol. Le bâtiment servira de siège technique et permettra au Congo de stocker, d'héberger et de traiter toutes ses données numériques et applications développées sur place. L'objectif du projet est de garantir la souveraineté et la sécurité numérique et électronique du Congo et de la sous-région.

L'immeuble comprendra des salles serveurs, de contrôle, de supervision, de réunion, de conférence ainsi qu'un local technique devant abriter les équipements d'énergie et de climatisation.

En compagnie de sa collègue chargée des Petites et Moyennes entreprises, Jacqueline Lydia Mikolo, et de la représentante-résidente du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), Adama-Dian Barry, le ministre Léon Juste Ibombo a visité aussi le site où va être construit le Centre africain de recherche en intelligence artificielle (Caria Tech Village).

Il s'agit d'un incubateur digital qui servira de centre de formation des jeunes dans tous les métiers liés au numérique et à l'intelligence artificielle. L'exécution de ces deux projets est un motif de satisfaction pour le ministre de tutelle, Léon Juste Ibombo, qui milite pour le développement du secteur du numérique, inscrit dans le Plan national de développement 2022-2026 comme l'un des six piliers stratégiques. « Nous nous réjouissons de l'exécution de ces deux projets stratégiques. La visite de ce jour, en dehors du fait qu'elle a été l'occasion de constater l'évolution des travaux, elle nous a permis aussi de stimuler les entreprises adjudicatrices à travailler d'arrache-pied afin que les objectifs fixés par le gouvernement soient atteints », a-t-il indiqué.

De son côté, la ministre des Petites et Moyennes entreprises et de l'Artisanat, Mme Jacqueline Lydia Mikolo, a salué l'initiative qui, selon elle, va favoriser l'éclosion du secteur des PMEA évoluant dans le numérique. Elle estime qu'il n'y aura pas d'entrepreneuriat numérique fort au Congo sans ce Datacenter.