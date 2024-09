Congo-Brazzaville: Coopération Congo-Chine - Anatole Collinet Makosso visite le navire-hôpital Arche de la paix

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a visité le navire-hôpital militaire chinois Arche de la paix, en escale à Pointe-Noire, le 19 septembre, en présence du ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, et de l'ambassadrice de Chine au Congo, Li Yan. La visite a été suivie d'une réception d'échange culturel Chine-Congo sur le pont de ce navire.

Le Premier ministre a visité les différents services de ce bâtiment de la marine de guerre de l'armée chinoise (gynécologie, ophtalmologie, médecine traditionnelle chinoise, ORL, chirurgie, dermatologie et autres), ses plateaux techniques et ses équipements médicaux de haute technologie, ses salles de radiographie numérique, de tomodensitométrie et autres. Des échanges ont eu lieu dans la salle de réunion du navire où Anatole Collinet Makosso a reçu des présents dont l'emblème de l'Arche de la paix.

Du 16 au 19 septembre, le navire a traité 3220 malades, ses équipes médicales ont assuré des services médicaux à bord et dans des hôpitaux de la place, des services qui se sont poursuivis ce 20 septembre. Au cours de la réception, l'ambassadrice de Chine au Congo a remercié dans son mot le personnel médical pour les efforts déployés et les différenciateurs congolais pour le soutien apporté à la visite de l'Arche de la paix. «Le personnel médical par leurs actions concrètes a traduit un acte de la vision de la communauté d'avenir partagé de Chine-Afrique de haut niveau et de la communauté partagé pour l'humanité et apporté une plus grande contribution au développement de la coopération sino-congolaise sur la santé publique», a-t-elle souligné.

Pour Li Yan, le navire-hôpital Arche de la paix est une illustration de l'amitié sino-congolaise qui traverse les montagnes et océan. Pour elle, cette amitié qui dure depuis 60 ans est un exemple des relations sino-africaines. Elle a rappelé le récent voyage du président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, en Chine au Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) au cours duquel le Congo a été désigné co-président de cette structure. «La Chine considère toujours l'Afrique comme un compagnon de route sur le chemin vers la modernisation », a-t-elle déclaré, rappelant les propos du président chinois, Xi Jinping, à l'ouverture du Focac qui disait :

«Les relations sino-africaines se trouvent aujourd'hui dans la meilleure période de l'histoire». Li Yan a aussi souligné que «la partie chinoise tout en saisissant les opportunités offertes par la visite du navire hôpital Arche de la paix approfondira davantage les échanges des coopérations militaires avec le Congo et soutiendra ses efforts pour préserver la paix et la sécurité nationale et régionale ». L'ambassadrice de Chine au Congo a conclu son mot en souhaitant que l'amitié sino-congolaise soit éternelle et que la mission Harmonie 2024 de l'Arche de la paix soit couronnée de succès.

De son côté, rappelant l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Congo en 1964, Anatole Collinet Makosso a relévé le fait que le Congo soit l'un des premiers pays africains à avoir reconnu la République populaire de Chine en cette année et garder ces relations solides. « La République du Congo a toujours soutenu l'unicité de la Chine. Une seule chine, c'est le message que nous tenons à rappeler encore aujourd'hui comme nous le rappelons à toutes les circonstances», a souligné le Premier ministre. Anatole Collinet Makosso a réitéré l'engagement du président de la République du Congo a toujours réaffirmé la solidité de la coopération sino-congolaise et de l'intensité des relations Chine-Afrique, grâce à laquelle l'Afrique a pu se doter des grandes infrastructures et s'affirmer comme une partenaire sûre.

Le Premier ministre a remercié les agents médicaux et les membres de l'équipage de l'Arche de la paix qui se sont mis à la disposition des peuples du monde entier, en particulier du peuple congolais, en offrant des soins de qualité. Au nom du gouvernement congolais, il a remercié le peuple chinois pour cet élan de solidarité internationale et de cet engagement pour la construction d'une communauté d'avenir partagé.

Cette visite a été suivie d'une réception qui s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse avec les différentes prestations culturelles et artistiques mêlant les sons des groupes et artistes de musique et danses traditionnelles congolais (les Tchikumbi, Lelu Lelu, Dzobi, Brice Mizingou) et chinois. Un véritable moment d'échange culturel sur ce navire-hôpital. Notons que le séjour du navire-hôpital Arche de la paix au Congo, qui prendra fin le 22 septembre, intègre sa mission intitulée Harmonie 2024. Dans ce cadre, le navire prévoit de visiter 15 pays africains dont le Congo constitue la 7e destination.