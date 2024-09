Congo-Brazzaville: Coopération Congo-Chine - Li Yan fait un don à la polyclinique Marie-Louise Poto Djembo

L'ambassadrice de Chine au Congo, Li Yan, a visité, le 18 septembre, la polyclinique Marie-Louise Poto Djembo, structure de la Fondation Congo assistance, qui a accueilli une équipe médicale du navire-hôpital chinois Arche de la paix pour des consultations des malades sélectionnés dans cet hôpital.

A son arrivée à la polyclinique Marie-Louise Poto Djembo, figurant parmi les hôpitaux retenus dans le cadre des activités de ce navire-hôpital chinois, Li Yan a été reçue par le Dr Cissé Aïssatou Cantey, cheffe de développement des affaires sociales de la Fondation Congo assistance. L'objectif de cette visite effectuée en compagnie du contre-amiral Ying Hongdo, premier commandant de bord du navire hôpital militaire Arche de la paix, a été de s'assurer du bon déroulement des consultations médicales effectuées par la délégation médicale chinoise de ce navire et de renforcer les relations de coopération qui existent entre l'ambassade de Chine au Congo et cette fondation. Cette coopération a été au centre des échanges entre Li Yan et le Dr Cissé Aïssatou Cantey.

L'ambassadrice de Chine au Congo a visité la maternité de la polyclinique Marie-Louise Poto Djembo, avant d'échanger avec les malades sélectionnés par cet hôpital pour des consultations gratuites en ophtalmologie, chirurgie, dermatologie, pédiatrie et autres. Nombreux ont exprimé leur satisfaction comme Catherine Ofouendi qui a confié : « Je suis très contente car je me disais qu'il y avait peut-être des frais à payer pour le traitement. Mais on m'a consultée, j'ai reçu des médicaments et des lunettes gratuits pour le traitement de mes yeux, je n'ai dépensé aucun sou». Les patients ont aussi salué la coopération entre la Chine et le Congo ainsi que cette action du navire-hôpital militaire chinois l'Arche de la paix, porteuse de l'amitié et de la fraternité du peuple chinois, en escale au Congo depuis le 15 septembre, avec comme objectif principal d'administrer des soins médicaux gratuits aux Congolais.

Li Yan a offert des peluches panda aux enfants malades en guise de réconfort. Un cadeau très significatif car dans la culture chinoise le paisible panda est considéré comme un « trésor national », symbole d'équilibre entre la force et la sagesse.

Au terme de la visite, l'ambassadrice de la chine au Congo et le contre-amiral Ying Hongbo ont fait un don à la Fondation Congo assistance constitué essentiellement de vivres, une action qui contribue au renforcement des relations entre l'ambassade de Chine et cette Fondation.