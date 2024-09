Afrique de l'Ouest: L'OJEMAO réaffirme son 'soutien total' au peuple palestinien

Dakar — L'Organisation de la jeunesse musulmane en Afrique de l'Ouest (Ojemao) a adopté, samedi, une motion réaffirmant son "soutien total" au peuple palestinien.

La motion de soutien a été lu publiquement par le président de l'Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal, Issa Babacar Diédhiou, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 15e assemblée générale de l'OJEMAO, organisée à l'Institut islamique de Dakar.

"En tant que communauté, unie par la foi, la justice et la fraternité, de renforcer son soutien indéfectible à la cause palestinienne et à assumer sa responsabilité morale et historique envers la Palestine, réaffirmons notre soutien total au peuple palestinien, et plus particulièrement à celui de Gaza", a-t-il déclaré.

"Nous dénonçons aussi les pratiques israéliennes à l'égard des enfants et des femmes, lesquelles pratiques vont à l'encontre du droit international humanitaire", a poursuivi le président de l'association.

L'OJEMAO souligne qu"'une véritable catastrophe" se vit dans la bande de Gaza, avec "des attaques violentes, inhumaines, et systématiquement dirigées contre des civils palestiniens, des enfants, des femmes et des hommes sans défense, sous le silence complice de la communauté internationale".

La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, qui a présidé cette cérémonie, a invité les jeunesses musulmanes de l'Afrique de l'Ouest à mettre leur "énergie, créativité et engagement, au service de leurs pays pour bâtir des sociétés plus inclusives, prospères et résilientes. "Nous ne pouvons ignorer les défis auxquels notre sous-région est confrontée", a-t-elle dit.

"L'OJEMAO doit jouer aussi un rôle de catalyseur pour renforcer les liens entre les jeunes musulmans de la sous-région et promouvoir des valeurs de solidarité, de paix et de développement", ajoute Mme Gaye.

A cet égard, elle estime qu'il est du "devoir des autorités de tous les pays membres de l'accompagner et de l'encadrer pour que ses aspirations contribuent à la stabilité et à la paix dans notre région."