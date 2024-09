Sénégal: Médina Baye - L'affluence à son paroxysme, à quelques heures du 'Gamouwaate'

Kaolack — L'affluence grandit et avec elle la ferveur religieuse à Médina Baye, qui s'apprête à célébrer ce dimanche le "Gamouwaate", une manifestation religieuse organisée chaque année dans cette cité religieuse une semaine après la tenue Gamou, l'évènement religieux commémorant la naissance du prophète Mouhammad.

A l'occasion de cette manifestation religieuse, la ville de Kaolack voit affluer des milliers de pèlerins venant du Sénégal et de nombreux pays d'Afrique, d'Amérique, d'Asie. Dans ces trois continents vivent en effet de nombreux disciples du guide musulman Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass dit Baye Niass (1900-1975).

Dans beaucoup de quartiers situés à proximité de Médina Baye, le nombre important de véhicules en stationnement renseigne sur l'afflux des pèlerins venus d'autres localités du Sénégal et d'ailleurs.

A Thioffack, par exemple, plusieurs espaces ont été transformés en gares routières de fortune. Des dizaines de bus de transport en commun de voyageurs y débarquent des pèlerins venus spécialement pour célébrer le huitième jour de la naissance du "prophète de l'islam".

Comme ce fut le cas lors du Gamou, la nuit du "Gamouwaate" sera rythmée par des zikr, de chants religieux et d'autres activités dédiées au prophète Mouhamed (PSL), notamment à sa vie et à son oeuvre.

%

Si des pèlerins qui étaient venus pour le Mawlid sont restés à Médina Baye en attendant la célébration du 'Gamouwaate", d'autres, par contre, avaient choisi de rentrer pour honorer leurs exigences professionnelles.

Ainsi de Coura Seck, sage-femme dans une structure sanitaire de la banlieue dakaroise. Coura explique qu'elle était de garde dimanche dernier, jour ayant coïncidé avec le Gamou.

"Je ne pouvais pas venir pour le Gamou, parce que c'était mon tour de garde et mes autres collègues devaient, elles aussi, célébrer cet évènement. C'est pourquoi j'ai décidé de venir pour le +Gamouwaate+ et en profiter également pour voir ma famille, puisque je suis de la ville de Kaolack", explique-t-elle.

Si certains pèlerins affirment que c'est pour profiter davantage de la bénédiction de cette cité religieuse qu'ils ont tenu à venir, d'autres soutiennent qu'ils viennent tout juste d'avoir la possibilité de fouler le sol de la capitale du Saloum.

"A quelques jours du Gamou, j'étais tombé malade et resté alité pendant cinq jours. Maintenant que je me sens bien, je ne voulais pas me faire raconter le +Gamouwaate+. D'autant plus que, chaque année, depuis mon plus jeune âge, je passe une dizaine de jours à Médina Baye pour participer à la célébration des deux évènements", explique Katim Thiam, la quarantaine.

L'effervescence est déjà à son paroxysme sur certains sites dits "symboliques", comme la grande mosquée et son esplanade, "Ténou Baye" (le puis de Baye Niass, en wolof), le centre commercial Mame Astou Diankha et ses environs, devenus tous des lieux privilégiés de commerce.

Une situation qui rend difficile la circulation dans cette partie de la ville de Kaolack. Celle-ci est davantage compliquée par la présence des flaques d'eau, qui se sont formées après les fortes pluies de ces derniers jours.

Ces flaques d'eau parsèment aussi les rues d'autres quartiers de la commune, obligeant les piétons à devoir user de toutes de subterfuges pour pouvoir se déplacer. Le mausolée du fondateur de Médina Baye, ne désemplit pas depuis plusieurs jours maintenant.

Dans cette cité religieuse se côtoient des ressortissants de nombreux pays : Nigériens, Tchadiens, Camerounais, Ghanéens, Gambiens, Nigérians, etc. Aussi les commerçants et autres vendeurs ambulants ne lésinent-ils sur aucun de moyen de communication pour accrocher de potentiels clients.

Certains pèlerins n'hésitant pas, à leurs heures perdues, d'aller faire leurs emplettes et sont prêts à délier leurs bourses pour acquérir les produits de leurs choix. Aux klaxons des motos taxis "Jakarta" et des véhicules se mêlent aux bruits des sonorisations des vendeurs et autres commerçants et aux chants religieux provenant de tous les coins de Médina Baye.