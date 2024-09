Algérie: Rentrée scolaire - Mise en place d'un dispositif sécuritaire préventif

ALGER — Les services de la sûreté de wilaya d'Alger ont mis en place un dispositif sécuritaire préventif à l'occasion de la rentrée scolaire 2024-2025, a indiqué samedi un communiqué des mêmes services.

"Le dispositif prévoit une couverture sécuritaire à travers 1.624 établissements éducatifs, notamment au niveau des grands axes et des routes menant aux écoles", selon le communiqué, qui fait état de "l'intensification de la présence des unités sur le terrain pour la régulation de la circulation à travers le renforcement des brigades de sécurité routière par des effectifs de police qui veilleront à la fluidité du trafic sur les routes principales et secondaires aux abords des établissements éducatifs, notamment aux heures de pointe".

"Afin de préserver l'ordre public, des moyens techniques modernes (caméras de surveillance et radars) seront mis à contribution, en plus du renforcement des formations sécuritaires au niveau des gares de transport de voyageurs et des stations de métro et de tramway et du déploiement de brigades de la police judiciaire, qui effectueront des patrouilles motorisées et pédestres aux abords des établissements éducatifs pour sécuriser les citoyens, les élèves et leurs parents", a précisé la même source.

Par ailleurs, le bureau de communication accompagnera les enfants scolarisés le jour de la rentrée par un travail de sensibilisation, notamment en leur prodiguant des conseils sur les règles à observer pour la traversée des passages pour piétons afin d'éviter les accidents, a souligné le communiqué.

Il sera également question de la sensibilisation des parents d'élèves à l'impératif respect du code de la route, car ils restent les premiers éducateurs en matière de sécurité routière pour leurs enfants, a ajouté la même source.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) met à la disposition des citoyens ses numéros vert 1548 et de secours 17 et l'application Allo Chorta pour tout signalement, a conclu le communiqué.