Afrique de l'Ouest: Journée International de la Paix

Message du Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel

Leonardo Santos Simão

Les populations des pays de l'Afrique de l'Ouest et au Sahel méritent de vivre dans la paix et la prospérité. C'est leur droit.

La Journée Internationale de la Paix que nous célébrons aujourd'hui coïncide cette année avec le 25eme anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration et du Programme d'action sur une culture de la paix.

Celle-ci nous rappelle que la paix n'est pas simplement l'absence de conflits, mais est un processus positif, dynamique, participatif qui favorise le dialogue et le règlement des conflits dans un esprit de compréhension mutuelle et de coopération.

Le besoin de paix, de stabilité et de développement pour les populations en Afrique de l'Ouest et au Sahel est légitime, nécessaire et urgent.

La multiplication des actes terroristes abjectes et leurs cortèges de morts, de blessés et de déplacés, notamment au Burkina Faso, Mali et au Niger causent une profonde tragédie dont le traumatisme risque d'affecter pendant longtemps des générations entières.

Aucun acte de terrorisme, sous aucune forme que ce soit, ne pourrait être justifié ou toléré.

Un mort, est un mort de trop.

Je condamne tous les actes terroristes perpétrés dans les pays de la sous-région, et exprime ma sympathie et solidarité avec les familles des victimes, les populations et les autorités.

J'exhorte les membres de la communauté internationale et tous les partenaires à se mobiliser pour agir ensemble en soutien des populations qui méritent une vie meilleure.

J'encourage les autorités nationales à poursuivre leurs efforts dans la mise en oeuvre des programmes de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, en coordination avec les partenaires régionaux.

Je les encourage également à continuer d'agir dans le respect des principes fondamentaux des droits de l'homme et de l'état de droit, dans un esprit d'inclusion et en synergie avec les populations, particulièrement les femmes, les jeunes et les communautés marginalisées.

Nous devons agir ensemble et maintenant. Nous devons refuser la banalisation de la violence.

Les populations des pays de l'Afrique de l'Ouest et au Sahel, comme partout ailleurs, méritent de vivre dans la paix et la prospérité. C'est leur droit.

UNOWAS, en coordination avec les équipes pays des Nations Unies, continueront d'agir avec détermination et engagement pour contribuer à la prévention des conflits, à l'ancrage de la paix et à la réalisation des objectifs du développement durable en Afrique de l'Ouest et au Sahel.

Le soutien des Nations Unies est et restera indéfectible