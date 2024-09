Algérie: Rentrée scolaire 2024-2025 - Près de 12 millions d'élèves rejoignent dimanche les bancs de l'école

ALGER — Près de 12 millions d'élèves des trois cycles d'enseignement (primaire, moyen et secondaire) rejoindront, dimanche, les bancs de l'école au titre de l'année scolaire 2024-2025, répartis sur près de 30.000 établissements éducatifs à travers le territoire national.

Cette année, le ministère de l'Education nationale a choisi de consacrer le cours inaugural à la sécurité routière afin de sensibiliser les élèves à cette thématique.

Le ministère a aussi décidé plusieurs mesures pédagogiques, dont la restructuration des matières et des horaires pour les première et deuxième année du cycle de l'enseignement primaire dans le cadre de la démarche visant a alléger le programme scolaire au profit des activités culturelles, sportives et artistiques, en vue de développer les aptitudes des élèves dans ces disciplines.

A ce titre, le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed avait annoncé que "le volume horaire des activités sportives et artistiques dans le cycle primaire passera de 7% à 20%, par l'ajout d'une heure d'éducation sportive, soit un total de deux heures par semaine, et de 45 minutes d'éducation artistique, soit un total d'une heure et demie par semaine. L'apprentissage des mathématiques sera renforcé par l'ajout de 30 minutes par semaine consacrées aux jeux mathématiques".

Ainsi, le secteur a défini la nouvelle grille des matières et des horaires du cycle primaire, avec un total de 21 heures par semaine, réparties comme suit : 11 heures pour la langue arabe, 5 heures pour les mathématiques, une heure et demie pour l'éducation islamique, une heure et demie pour l'éducation artistique et deux heures pour l'éducation physique et sportive.

Le programme de la langue anglaise sera étendu avec l'introduction de cette matière en cinquième année primaire, en sus de la généralisation de l'éducation préscolaire.

A l'occasion de cette année scolaire, l'Etat continue de promouvoir les filières mathématiques et math-techniques, en encourageant l'orientation vers ces filières, tout en tenant compte du profil des élèves orientés.

La rentrée scolaire de cette année verra aussi l'élargissement de l'enseignement de la langue amazighe et l'ouverture de classes préparatoires, en concrétisation du principe d'égalité des chances et d'équité entre les différentes régions du pays.

Concernant les nouvelles infrastructures, un total de 604 établissements éducatifs seront réceptionnés à travers le pays, dont 354 nouvelles écoles primaires, 162 CEM et 88 lycées, ainsi que 459 cantines scolaires à travers le pays.

Parmi les autres mesures prises par le ministère, figurent l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ainsi que la numérisation dans toutes les opérations liées à la scolarité, à la formation et au recrutement dans le secteur.

Dans le volet social, le ministère a œuvré à la concrétisation des opérations de solidarité scolaire en faveur des élèves issus de familles nécessiteuses, à travers la distribution d'allocations de scolarité en coordination avec les collectivités locales, le secteur de la solidarité nationale et les associations des parents d'élèves.

Le secteur a également veillé à assurer l'accompagnement pédagogique des élèves aux besoins spécifiques, tout en renforçant la prise en charge des élèves malades hospitalisés pour une longue durée et ce en coordination avec le secteur de la santé.