Afrique du Nord: Conférence Gastech - Le PDG de Sonatrach s'entretient avec le ministre libyen du Pétrole

ALGER - Le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, a eu des entretiens avec une délégation libyenne de haut niveau, conduite par le ministre libyen du Pétrole et du Gaz, Khalifa Abdel-Sadek, et ce, en marge de sa participation à la Conférence mondiale sur l'énergie Gastech à Houston, indique un communiqué du groupe public.

Cette rencontre a porté sur la coopération dans le cadre du mémorandum d'entente signé entre Sonatrach et la compagnie pétrolière nationale de la Libye (NOC), auquel un avenant avait été introduit en début d'année, pour la reprise de l'activité du groupe algérien au titre de ses engagements contractuels et le développement des gisements pétroliers et gaziers découverts en partenariat en Libye.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont réaffirmé "leur engagement à renfoncer la coopération pour atteindre leurs objectifs stratégiques communs dans ce secteur vital", selon le communiqué.

Par ailleurs, le PDG de Sonatrach et la délégation l'accompagnant ont visité le siège de la compagnie Honeywell à Houston, spécialisée dans les services pétroliers et les systèmes de surveillance et de contrôle dans l'industrie énergétique.

A cette occasion, les représentants de cette compagnie ont présenté à la délégation algérienne leurs technologies de pointe en matière de détection des émissions de méthane, leurs solutions numériques pour atteindre l'efficacité des installations et leurs systèmes de contrôle à distance et d'automatisation.

La délégation algérienne a en outre visité le centre d'innovation de Honeywell, où elle a pris connaissance des derniers développements technologiques en matière de réduction de l'empreinte carbone dans l'industrie énergétique, conclut la même source.