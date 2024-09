Algérie: Le Général d'Armée Saïd Chanegriha en visite de travail à la 1e Région militaire à Blida

ALGER - Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a effectué, samedi, une visite de travail à la 1ère Région militaire à Blida où il a donné des orientations dans la perspective de faire de l'année de préparation au combat 2024-2025 une réussite, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre des visites de travail et d'inspection aux différentes Régions militaires et à quelques jours de l'ouverture de l'année de préparation au combat 2024-2025, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP, a effectué, ce samedi 21 septembre 2024, une visite de travail à la 1ère Région militaire où il a donné un ensemble d'instructions et d'orientations dans la perspective de faire de cette année de préparation au combat une réussite", précise la même source

A l'entame, et après la cérémonie d'accueil donnée par le Général-major Ali Sidani, Commandant de 1ère Région militaire, au niveau de l'Ecole nationale des Techniciens de l'Aéronautique, le Général d'Armée a tenu une rencontre avec les cadres de la 1ère Région militaire lors de laquelle il a prononcé une allocution d'orientation, diffusée par visioconférence sur l'ensemble des Commandements de Forces, des Régions militaires et des Grandes unités et à travers laquelle il a exprimé "sa satisfaction pour cette visite de travail qui constitue une occasion pour inciter les personnels à valoriser les acquis et à remédier aux lacunes enregistrées, afin d'assurer le plus grand succès à cette nouvelle année de préparation au combat ", ajoute le communiqué.

%

"En effet, les mutations accélérées qui s'opèrent dans la sous-région et aux abords de nos frontières nationales, nous appellent à redoubler de vigilance, à faire preuve davantage de prudence et à consolider les dispositifs de surveillance, tout en veillant à apporter les améliorations et les ajustements appropriés à ce qui a été accompli jusqu'à présent et ce, en droite ligne avec les objectifs tracés pour cette nouvelle année, que ce soit en termes de préparation au combat des personnels et des unités, du rehaussement de la disponibilité du Corps de batailles de l'Armée nationale populaire, ou encore en termes de sécurisation de nos frontières, de lutte contre les réseaux de narcotrafiquants, d'immigration clandestine et de criminalité organisée sous toutes ses formes", a-t-il souligné.

Il a également exprimé "sa gratitude envers l'ensemble des personnels de l'ANP et des différents services de sécurité pour leur contribution à la réussite de ce rendez-vous électoral crucial".

"A l'occasion de la réélection de Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, suite aux élections présidentielles de ce 7 septembre, il m'est agréable à lui adresser, en votre nom à tous, mes plus chaleureuses félicitations pour la confiance renouvelée que le peuple algérien a placée en lui, en le réélisant pour un second mandant et poursuivre le processus d'édification de l'Algérie nouvelle", a-t-il ajouté.

"Je tiens également à adresser mes félicitations à l'ensemble des personnels de l'ANP et aux différents services de sécurité, en guise de reconnaissance à leurs efforts considérables, et le sens élevé du devoir et de responsabilité dont ils ont fait preuve, démontrant, une fois de plus, leur disposition à contribuer efficacement à la réussite de ce genre de rendez-vous importants à travers la sécurisation de toutes les étapes du processus électoral, faisant de cet évènement une autre étape décisive dans l'établissement d'une véritable démocratie et la sauvegarde de notre régime républicain", a encore soutenu le Chef d'Etat-major de l'ANP.

A l'issue, le Général d'Armée a donné aux personnels "un ensemble d'instructions et d'orientations portant dans leur ensemble sur la nécessité de maintenir l'aptitude opérationnelle des unités et consolider les facteurs de sécurité et de stabilité à travers l'ensemble du territoire national, avant de suivre avec un grand intérêt, les interventions des cadres de la Région qui ont fait part de leurs préoccupations et propositions", conclut le communiqué du MDN.