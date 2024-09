Algérie: Commerce extérieur - Lancement de l'opération d'interconnexion entre l'ALCES et l'APCS

ALGER — Un protocole d'accord entre la Direction générale des Douanes (DGD) et le Groupe des services portuaires "Serport" a été signé, samedi à Alger, pour le lancement de l'opération d'interconnexion entre le nouveau système d'information des Douanes (ALCES) et la plateforme numérique de la communauté portuaire (APCS).

Le protocole a été signé par le Directeur général des Douanes, le Général-major Abdelhafid Bakhouche, et le Directeur général de "Serport", Karim Eddine Harkati, au terme d'une journée d'information sur "l'interopérabilité de l'ALCES et l'APCS", en présence des ministres des Transports, Mohamed El-Habib Zahana, des Finances, Laaziz Faid, et de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa.

Dans une allocution prononcée à l'occasion, M. Faid a affirmé que l'interconnexion de ces deux systèmes constituait une "priorité capitale", eu égard à ses avantages à même de contribuer à la numérisation de toutes les formalités de dédouanement des marchandises parallèlement à l'évolution du processus de transition numérique au sein des Douanes algériennes.

Rappelant que la collaboration entre les services des Douanes et ses différents partenaires était basée sur l'échange de connaissances et d'expertises outre l'interconnexion, M. Faid a indiqué que le renforcement de cette collaboration constituait "une nécessité pour la promotion du service public et la simplification des procédures administratives".

De son côté, M. Zahana a souligné l'importance de l'interconnexion du système d'information des Douanes et de la plateforme de "Serport". Cette opération permettra, selon le ministre, aux services des secteurs du commerce et de l'agriculture ainsi qu'aux Douanes de parachever les différentes formalités dans "un bref délai" en accélérant l'envoi des documents.

Il a, dans ce sens, fait état du développement par son département d'"une vision globale devant assurer la numérisation du secteur des transports (transports maritime, aérien, terrestre et ferroviaire) à travers la création d'une structure digitale et informatique forte, intégrée et fiable, tout en formant la ressource humaine en la matière".

Dans son allocution, le général-major Bakhouche a souligné que l'interconnexion entre l'ALCES et l'APCS s'inscrivait dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations des hautes autorités du pays, visant à imprimer une fluidité au traitement des marchandises au niveau des ports, à accélérer les délais de transit et à y réduire les embouteillages.

Pour sa part, M. Harkati a fait savoir que l'APCS avait été créée par des compétences algériennes, en vue d'améliorer le transit des marchandises, de contribuer à la réduction du temps d'immobilisation des navires et, par extension, des pénalités de retard, ce qui profitera à l'économie nationale et au Trésor public.

Aussi, a-t-il précisé que le réseautage avec le nouveau système des douanes sera parachevé "dans les plus brefs délais", ce qui permettra aux opérateurs de suivre en temps réel et en toute transparence les opérations logistiques portuaires.

Pour rappel, le nouveau système d'information des douanes ALCES, qui avait été lancé en novembre 2023, renferme d'autres systèmes notamment ceux dédiés au suivi des opérations de chargement, à la gestion des risques, aux déclarations douanières électroniques, au dédouanement électronique, à la gestion comptable des recettes et à la veille et le contrôle.

Ce système a pour objectif de simplifier et de faciliter les procédures douanières, tout en conférant davantage de transparence aux opérations de commerce extérieur, mais aussi de renforcer l'efficacité des mécanismes de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et douanière, ainsi que de sécuriser les données relatives aux échanges commerciaux internationaux.

S'agissant de la plateforme numérique portuaire APCS, celle-ci vise à numériser le secteur portuaire dans le domaine du fret maritime, en ce sens qu'elle tend à simplifier, faciliter et accélérer les procédures administratives et logistiques pour les parties concernées.