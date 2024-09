Addis Ababa — L'approche antagoniste actuelle des dirigeants somaliens est honteuse et constitue un déni total de l'Éthiopie, qui a largement contribué au maintien de l'État de leur pays, a déclaré l'ambassadeur Tiruneh Zena, diplomate chevronné.

Approché par l'ENA, l'ambassadeur Tiruneh a apprécié le fait que l'Éthiopie, en tant que nation ancrée et historique en Afrique, soit restée responsable et ait réagi de manière rationnelle à ce discours hostile.

De toute évidence, la Somalie poursuit actuellement des actions sans précédent et une rhétorique négative à l'encontre de l'Éthiopie en invitant des puissances extérieures en quête d'influence géopolitique.

Suite à ces calculs étroits, de nombreux experts géopolitiques ont exprimé leur inquiétude quant à l'hostilité qui risque de mettre en péril la stabilité bien méritée pour laquelle l'Éthiopie a consenti d'énormes sacrifices, a souligné le diplomate.

Pour l'ambassadeur Tiruneh, l'Éthiopie a payé cher la création d'un État et l'unité de la Somalie.

Pendant des années, l'Éthiopie a été un allié indéfectible, contribuant militairement, diplomatiquement et économiquement à la fragile stabilité de la Somalie, et les troupes éthiopiennes, en particulier, ont joué un rôle essentiel dans la réduction de la puissance des groupes terroristes.

En outre, les diplomates éthiopiens ont usé de leur influence pour obtenir la bienveillance et l'aide de la communauté internationale pour la reconstruction de la Somalie.CLorsque la Somalie s'est désintégrée en factions, c'est l'Éthiopie qui a tout fait pour que ce pays devienne un État et qui l'a reconstruit", a rappelé M. Tiruneh.

Selon lui, les contributions de l'Éthiopie découlent intrinsèquement de sa politique étrangère, qui accorde la plus grande importance aux pays voisins.C"Bien sûr, chaque pays donne la priorité aux pays voisins dans sa politique étrangère. Mais dans le cas de l'Éthiopie, les choses sont un peu différentes. En effet, un nombre important de citoyens de pays voisins comme la Somalie, l'Érythrée et Djibouti résident également en Éthiopie."

Les habitants de ces pays partagent la même identité et les mêmes langues que la population éthiopienne, a précisé l'ambassadeur.CDe nombreux Somaliens résident en Éthiopie, notamment dans la capitale Addis-Abeba, ce qui démontre clairement que nous partageons le même nombre d'habitants, a-t-il souligné.

En outre, les Somaliens viennent fréquemment en Éthiopie dans les mauvais jours, car ils considèrent ce pays comme leur seconde patrie, selon lui.

Toutefois, les dirigeants somaliens en place se livrent actuellement à une propagande négative contre l'Éthiopie et invitent d'autres pays à déstabiliser la région déjà turbulente de l'Afrique de l'Est.

Le ministre éthiopien des affaires étrangères, Taye Atske Selassie, a directement répondu à ces préoccupations en mettant en garde contre les conséquences dangereuses d'une telle rhétorique.

"La collusion avec des forces hostiles à la paix dans cette région est à courte vue et contre-productive. L'Éthiopie reste vigilante quant à l'évolution de la situation qui pourrait menacer sa sécurité nationale. Le bien-être et la prospérité de notre pays sont étroitement liés à la paix et au développement de nos voisins", a déclaré le ministre.

Les dirigeants somaliens répandent la haine et l'antagonisme contre l'Éthiopie, oubliant ce que l'Éthiopie a fait à la Somalie en matière de maintien de la paix et de construction de l'État, a souligné l'ambassadeur Tiruneh.

En réponse à la propagande hostile de la Somalie, l'ambassadeur a salué la réaction rationnelle et responsable de l'Éthiopie en tant que pays d'ancrage et nation historique de la région de la Corne et de l'Afrique tout entière.

"L'Éthiopie devrait se préoccuper de sa propre population et de celle des pays voisins. La communauté internationale attend également de l'Éthiopie ce type d'approche rationnelle. Vous savez, nous ne devrions pas nous comporter comme la Somalie ou d'autres forces hostiles proches ou lointaines", a déclaré l'ambassadeur Tiruneh.

Tant que l'Éthiopie sera un pays ancien, doté d'une histoire, d'une culture et d'une civilité, il espère que la nation d'Afrique de l'Est continuera à forger la paix et la stabilité dans la région et au-delà.

"C'est pourquoi l'Éthiopie se comporte comme elle le fait aujourd'hui, de manière rationnelle, malgré les mouvements antagonistes qui se manifestent ici et là. Mais l'Éthiopie fait de son mieux pour rester rationnelle", a-t-il déclaré.