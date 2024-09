Maroc: Imilchil - Plus de 24 MDH pour la réhabilitation de la zone humide d'Isli-Tislit

Imilchil — Une convention de partenariat d'un montant global de 24,5 millions de dirhams, a été paraphée, samedi à Imilchil (province de Midelt), en vue de la valorisation et la réhabilitation de la zone humide d'Isli-Tislit dans le parc national du Haut Atlas oriental.

La convention de réhabilitation de cette Zone Humide des Lacs Isli-Tislit, classée Site Ramsar depuis janvier 2005, a été signée entre la préfecture de Midelt, le Conseil provincial de Midelt, l'Agence nationale pour le développement des Zones oasiennes et de l'Arganier (ANDZOA), la direction régionale de l'Agence Nationale des Eaux et Forêts de Drâa-Tafilalet, la direction régionale de l'agriculture, la direction régionale de l'environnement, les collectivités territoriales respectives d'Imilchil et de Bouzemou et l'Association Akhiam pour le développement économique et social.

Cette convention de partenariat visant la réhabilitation de la zone humide d'Isli-Tislit au cours de la période allant de 2024 à 2026 porte notamment sur le renforcement de l'attractivité touristique de cette zone, la création de kiosques pour commercialisation des produits de terroir, la mise en place de sanitaires équipés, l'aménagement des sources d'eau naturelles, la mise à niveau des circuits touristiques, la plantation d'arbres, l'aménagement des espaces verts, la création de parc-auto et la mise en place de panneaux de signalisation et de sensibilisation.

Selon les explications fournies à la presse par le directeur du Parc national du Haut Atlas Oriental, Abdelaziz El Moudden, cette convention qui s'étend sur trois ans (2024-2026), vise la protection et la valorisation de la zone humide d'Isli-Tislit qui revêt une grande importance écologique et biologique.

L'Agence Nationale des Eaux et Forêts a mobilisé, à cet effet, 14 millions de dirhams, soit 60% du coût global de cette convention, a-t-il fait savoir, ajoutant que cette convention aura un impact positif sur la région notamment en termes de renforcement de l'attractivité touristique de la région d'Imilchil en particulier et la province de Midelt en général.

Pour sa part, le président de l'Association Akhiam pour le développement économique et social, Mohamed Ouazni, a relevé que la convention vise la valorisation et la protection des atouts naturels que recèle la région d'Imilchil, et la préservation de l'environnement et des écosystèmes locaux.

En coopération avec les autres partenaires, l'association oeuvre à préserver la zone humide d'Isli-Tislit à travers notamment la construction des murs de protection contre les inondations, la plantation des arbres, la lutte contre l'érosion du sol et la promotion de l'écotourisme, a-t-il dit.

La signature de cette convention de partenariat a eu lieu en présence notamment du gouverneur de la province de Midelt, Mustapha Nouhi, du président de la région Drâa-Tafilalet, Hro Abro, des chefs des services extérieurs, d'élus et des représentants de la société civile.