Afrique: L'Éthiopie préside l'AFRA pour un an

Addis Ababa — L'Éthiopie a pris la présidence de l'Accord régional africain de coopération pour la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires (AFRA) pour un mandat d'un an.

L'AFRA, créé en 1990, est un accord intergouvernemental qui vise à promouvoir l'utilisation pacifique de la science et de la technologie nucléaires en Afrique. Dans le cadre de l'AFRA, les pays africains collaborent à des initiatives de recherche, de développement et de formation dans les domaines de l'énergie nucléaire, de l'agriculture, de la santé et de l'industrie.

L'Éthiopie, qui a accueilli avec succès la 35e réunion du groupe de travail technique de l'AFRA à Addis-Abeba en juin 2024, a été élue pour un mandat d'un an, à compter de septembre 2024.

Cette nomination a été annoncée lors de la 68e conférence annuelle de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), qui s'est tenue à Vienne (Autriche) du 16 au 19 septembre 2024.

Le ministre éthiopien de l'innovation et de la technologie, Bele Mola, a été choisi par les États membres de l'AFRA pour diriger l'organisation au nom de l'Éthiopie. La cérémonie de passation des pouvoirs s'est déroulée en présence du directeur général de l'AIEA, Rafael Mariano Grossi, qui a confirmé le soutien sans faille de l'agence à l'AFRA.

Le ministre Bele a fait part de l'engagement de l'Éthiopie à exploiter la science et la technologie nucléaires à des fins pacifiques, notamment dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'exploitation minière, de la protection de l'environnement, de l'énergie, de l'industrie et d'autres secteurs. Il a souligné que cette technologie pouvait contribuer de manière significative au développement de l'Afrique.

La délégation éthiopienne a participé activement à la conférence annuelle de l'AIEA et aux événements parallèles connexes. Le ministre a souligné la collaboration passée de l'Éthiopie avec l'AIEA en matière de coopération technique et s'est efforcé d'intensifier ces efforts à l'avenir.

M. Belete a également souligné l'importance de la technologie nucléaire pacifique pour le développement de l'Éthiopie dans des domaines tels que la santé, la fiscalité, l'industrie manufacturière et l'énergie.

La récente annonce par l'AIEA de l'initiative "Rays of Hope", axée sur les soins de santé, s'aligne sur les objectifs de l'Éthiopie. L'agence prévoit de renforcer son soutien aux États membres en créant des centres de traitement du cancer dans les établissements de santé.

En outre, l'initiative "Atoms4Food", lancée récemment, vise à relever les défis de la sécurité alimentaire en encourageant l'utilisation de la science et de la technologie nucléaires dans l'agriculture.

L'Éthiopie, qui déploie des efforts considérables dans le domaine agricole, est bien placée pour bénéficier de ces initiatives. Le ministre a également tenu une réunion bilatérale avec le directeur général de l'AIEA, M. Grossi, afin de discuter des domaines de coopération et d'explorer les possibilités de collaboration future.