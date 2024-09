Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 Septembre 2024

Guinée : Gouvernance- Toutes les élections se tiendront en 2025 (ministre)

C’est une annonce majeure que vient de faire le ministre guinéen des affaires étrangères. Présent à Paris où il a pris part le mercredi 18 septembre à la Conférence Ministérielle de la Francophonie (Cmf) qui se tient en amont du Sommet de la Francophonie prévue en début octobre prochain, Dr. Morissanda Kouyaté a annoncé que toutes les élections (devant concourir au retour à l’ordre constitutionnel) se tiendront en 2025 « Le calendrier tel que décliné à ce jour devrait nous conduire à tenir d’élections générales. Rapporte africaguinee.com. Toutes les élections se tiendront en Guinée en 2025 », a déclaré le chef de la diplomatie guinéenne.(Source :africaguinee.com)

Tunisie: Suite à un projet d'amendement de la loi électorale- Consternation de la société civile

Emoi, depuis vendredi 20 septembre, dans la société civile tunisienne après que l’on a appris que des députés préparaient un projet de loi visant à modifier la loi électorale et ce, alors que la campagne pour la présidentielle a débuté. Une volonté d’ajustement qui n’est pas sans arrière-pensées pour certains observateurs de la vie politique tunisienne. L’initiative émane de trente-quatre députés. Ils proposent qu’en cas de litige, la validation de l’élection présidentielle soit désormais actée par la Cour d’appel de Tunis et non, comme c’est le cas maintenant, par le Tribunal administratif. (Source : Rfi)

Côte d’Ivoire : Systèmes agroalimentaires- La FAO en mission de plaidoyer pour promouvoir l’Initiative main dans la main

Une mission de plaidoyer de haut niveau composée de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), du Commissariat aux affaires Economique et à l’Agriculture de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) a séjourné en Côte d’Ivoire du 18 au 21 septembre dans le cadre de la promotion de l’Initiative Main dans la Main (MdM). « La Côte d’Ivoire a manifesté son intérêt pour cette Initiative qui y sera lancée en octobre 2024.Nous donc venus rencontrer les membres du Gouvernement et les Partenaires Financiers pour mieux leur expliquer MdM, renforcer l'engagement du gouvernement pour la mobilisation des ressources en faveur des priorités d'investissement et surtout favoriser l'adhésion des institutions financières et des représentants du secteur privé » a expliqué Dr Guei Gouantoueu Robert, Coordonnateur sous-régional de la FAO pour l’Afrique de l’Ouest et du Sahel, justifiant l’intérêt de cette mission. (Source : Fratmat.info)

Niger : Réforme du Service civique national - Renforcement de la discipline et de la formation pratique

Lors de sa session du 19 septembre 2024, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret visant à réorganiser le Service civique national. Cette réforme intervient après une évaluation approfondie du programme, laquelle a révélé des insuffisances dans son fonctionnement actuel, notamment en ce qui concerne la gestion administrative et le comportement des jeunes appelés. Le Service Civique National a pour objectif principal de permettre aux jeunes diplômés de contribuer à l’effort national tout en les préparant à leur future vie active. Cependant, les constats montrent que le dispositif, tel qu'il est actuellement structuré, ne répond pas efficacement à cet objectif.(Source : aniamey.com)

Togo : Célébration du trentenaire de l’UEMOA - Des progrès substantiels réalisés

A sa création, l’UEMOA s’est vu assigner plusieurs objectifs cruciaux : renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des États membres, assurer la convergence des politiques économiques par le biais de la surveillance multilatérale, créer un marché commun basé sur la libre circulation des personnes et des biens, et harmoniser les politiques sectorielles. « Aujourd’hui, nous pouvons affirmer avec fierté que des progrès substantiels ont été réalisés », a confié, le mercredi 28 septembre à Lomé, le ministre de l’Economie et des Finances, Essowè Georges Barcola lors de la conférence du trentenaire de l’institution au Togo, dont le thème est « UEMOA, 30 ans : une expérience d’intégration résiliente face aux chocs exogènes ». ( Source : Atop)

Gabon : Coopération- Le Président de la République reçoit une délégation des Nations Unies

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema s'est entretenu ce jour au Palais Rénovation avec une délégation de représentants d'organes des Nations Unies (PNUD, UNOCA, UNFPA, FAO, UNESCO, UNICEF) conduite par madame Ahunna Eziakonwa, sous-secrétaire générale des Nations Unies, Ambassadrice Adjointe et Directrice du Bureau Régional du PNUD pour l'Afrique.La mise en place du programme d'urgence de développement communautaire (PUDC) et ses contours a constitué l'objet principal des échanges entre le Chef de l'État et la délégation onusienne. Discussions qui ont abouti à la signature d'un accord de financement à hauteur de 200 millions de dollars afin de booster le développement économique et infrastructurel dans les zones rurales. (Source : libreville.com)

Rca : Aides et assistance - Rencontre du président de la république avec l’équipe médicale de la diaspora centrafricaine

Faustin Archange TOUADERA a accordé une audience dans la soirée du 19 septembre 2024 à la Cité des Chefs d’Etat à une délégation de la Mission médicale de la diaspora Centrafricaine. Au terme d’une mission de 7 jours en République Centrafricaine, les Médecins de la diaspora centrafricaine sont venus présenter leur civilité au Président de la République et lui faire le compte-rendu de leur mission médicale. Le médecin infectiologue Mahamat ABA, venu de France a fait savoir que durant leur mission d’une semaine au pays, les membres de l’équipe médicale ont mené deux principales activités dans la ville de Bangui.(Source : abangui.com)

Bénin : Aides et assistance- Le gouvernement réagit à la disparition d’Odile Ahouanwanou en France

Face à la presse ce vendredi, Wilfried Léandre Houngbédji a réagi à la disparition inquiétante d’Odile Ahouanwanou en France, introuvable depuis plus d’une semaine. Et le porte-parole du gouvernement a assuré que les autorités béninoises sont à pied d’œuvre pour faire toute la lumière sur cette affaire.« À l’heure où nous parlons, jusqu’à hier soir, nous n’avions pas encore de précisions sur sa localisation. Les recherches sont toujours en cours. Notre ambassade à Paris est mobilisée, en collaboration avec les services français, ainsi que le ministère des Sports et celui des Affaires étrangères. Nous avons bon espoir qu’il ne lui est rien arrivé de grave », a déclaré Léandre Houngbédji dans des propos rapportés par L’Investigateur. (Source : acotonou.com)

Sénégal : Futures législatives- L'opposition claque la porte d'une réunion

Au Sénégal, à moins de deux mois des élections législatives anticipées, prévues le 17 novembre, le calendrier s’accélère. Ce samedi, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a convié les acteurs du processus électoral à une rencontre. Quelque 123 formations politiques ont participé aux échanges, mais les principaux représentants de l’opposition ne sont pas restés. À peine quelques minutes après l’arrivée du ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste Tine, les échanges se sont tendus lors de la réunion à propos des futures législatives. Les membres de l’Atel, l’Alliance pour la transparence des élections, une nouvelle plateforme de l’opposition qui regroupe une centaine de partis et mouvements politiques, réclament l’annulation des dispositions déjà prises pour le prochain scrutin. Une fin de non-recevoir affichée par le ministre a entraîné leur départ de la réunion. (Source :Rfi)

Mali : Lutte contre le terrorisme - Une trentaine de terroristes neutralisés à Mourdhah(État-Major)

Le Chef d’État-Major des Armées informe l’opinion que le 20 septembre 2024 aux environs de 17h30, des tirs d’artillerie ont ciblé deux regroupements dans des refuges terroristes dans le secteur de MOURDIAH. Les observations confirment la neutralisation d’une trentaine de terroristes et des dégâts matériels. La recherche et la traque des terroristes continuent. (Source : abamako.com)