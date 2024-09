Afrique de l'Ouest: Sécurité alimentaire - Un plan régional de préparation et de réponse aux épidémies de ravageurs lancé à Abidjan

En marge de la 9e réunion ordinaire du comité régional des semences et plants de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel (Crspaos) Cedeao-Uemoa-Cilss, le plan régional de préparation et de réponse aux épidémies de ravageurs et de maladies en Afrique de l’Ouest et du Centre a été officiellement lancé le vendredi 20 septembre 2024, à Abidjan. A appris Allafrica.com de sources officielles.

A l’occasion, la commissaire aux affaires économiques et à l’agriculture de la Cedeao, Mme Massandje Touré-Litse, s’est félicité de la concrétisation de ce projet aussi vital pour la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest et du Centre. Pour elle, ce plan revêt une importance particulière pour la Cédéao qui est engagée depuis des décennies dans le développement agricole de la sous-région. « Les pertes économiques dues aux ravageurs menacent la sécurité alimentaire de nombreuses personnes. Les changements climatiques aggravent la situation en facilitant la propagation de ces ravageurs », a -t- elle indiqué.

Ce plan dit-elle, qui incarne les efforts conjoints des différentes institutions s’inscrit dans leur engagement à renforcer la résilience de systèmes agricoles faces aux crises sanitaires et climatiques. En effet, l’anticipation et la coordination sont essentielles pour gérer les menaces agricoles sanitaires. « C’est pourquoi, la Cédéao s’engage pleinement à soutenir l’opérationnalisation de ce plan en collaboration avec nos partenaires. La mise en place d’un comité de suivi pour veiller à son application et à son efficacité est une étape majeure vers une meilleure protection de notre agriculture », souligne Massandjé Touré-Litse.

Pour le représentant de l’Alliance Bioversity International et Ciat, Dr Alcade Segnon, l’urgence de la nécessité de prendre des actions en vue de s’adapter à la nouvelle donne des changements climatiques n’est plus à démontrer, car elle est plus qu’impérative.

« Nous espérons que ce plan permettra à la sous-région de faire face efficacement aux chocs biotiques et abiotiques amplifiés par les changements climatiques. Ce plan nous permettra d’aller au-delà de la simple réaction aux crises agricoles. Il s’agit d’un outil stratégique qui favorise une approche proactive, axée sur la prévention et la coordination régionale », a-t-il dit

Pour le directeur exécutif du Coraf, Dr Moumini Sawadogo, ce plan régional, en déclenchant des alertes précoces, vise à faciliter la prise de décisions rapides et à renforcer la résilience des systèmes agricoles face aux crises potentielles.

« Il s’agit non seulement d’un outil de gestion des risques, mais aussi d’un moyen pour les décideurs, les chercheurs et les agriculteurs de travailler ensemble pour protéger nos cultures et contribuer à notre sécurité alimentaire », a-t-il dit

Il est bon de rappeler que ce plan vise entre autres, à prévenir, anticiper ces invasions pour éviter les pertes agricoles et les destructions des moyens de subsistances. Ce projet est financé par la banque mondiale et mis en œuvre par l’Alliance bioversity international et Ciat.