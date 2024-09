Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 Septembre 2024

Côte d’Ivoire : Présidentielle de 2025 - L'opposition demande des réformes électorales et un dialogue politique

Les partis politiques réunis dans l'opposition pour la signature d'un document commun relatif aux réformes électorales le samedi 21 septembre 2024 à Bonoua, ont demandé des réformes électorales et un dialogue politique avant l'élection présidentielle de 2025. Pour cette coalition de l'opposition ivoirienne composée entre autres du Pdci-Rda, du Cojep, du Mouvement des générations capables (MGC), de l'URD, de l'AIRD, du RPP, de Objectif République, du Renouveau Démocratique, du Parti ivoirien du peuple (PIP), cela ne souffre d'aucun doute que le système électoral actuel en Côte d'ivoire est la source majeure des conflits sociopolitiques qui ont occasionné des crises graves depuis 2000. « Ce système, malheureusement maintenu vaille que vaille par l'actuel gouvernement, ne peut aucunement garantir la paix dans notre pays. », a déclaré Simone Ehivet Gbagbo, présidente du Mouvement des générations capables, membre de cette coalition de l'opposition ivoirienne. (Source :allafrica.com)

Niger: Aides et assistance - L’OMS fait don d’un important lot de médicaments et de matériels sanitaires

Le Ministre de la santé publique, de la population et des affaires sociales, le médecin colonel-major Garba Hakimi a officiellement reçu, le vendredi 20 septembre 2024 des mains du représentant de l’Organisation mondiale de la Santé au Niger, un lot des médicaments et de matériels sanitaires destinés à la région de Dosso. Il s’agit d’un lot de médicaments, d’équipements, de consommables et d’autres intrants au profit des formations sanitaires de la région de Dosso. La cérémonie de donation s’est déroulée en présence du gouverneur de la région de Dosso, le général de brigade Iro Oumaro, des cadres centraux et régionaux de la santé publique, des partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine de la santé et de nombreux invités de marque. (Source : Anp)

Bénin : Lutte contre sur le trafic de faux médicaments- Saisie de plus de 330 kilogrammes de faux médicaments à Illara

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de faux médicaments, les agents du commissariat d’Illara, agissant sous les ordres de la Direction départementale de Police Républicaine des Plateaux, ont mené une opération fructueuse. Cette intervention a permis de saisir une quantité significative de produits pharmaceutiques contrefaits et de consommables médicaux, destinés à être commercialisés illégalement. En effet, au cours d’une patrouille dans la soirée du vendredi 13 septembre 2024, quatre (04) motos transportant des colis suspects ont été interceptés par les forces de l’ordre. Une fouille minutieuse desdits colis a permis de découvrir et de saisir des produits pharmaceutiques contrefaits et des matériels médicaux d’un poids total de 338,04 kilogrammes. Informée, l’autorité judiciaire compétente a demandé une enquête plus approfondie afin de d’interpeller toutes les personnes impliquées dans ce commerce illicite. ( Source : acotonou.com)

Gabon : Violence en milieu scolaire - Quand la porosité des barrières des écoles favorise l’insécurité

La lutte contre la violence en scolaire semble être l’un des chevaux de bataille de l’exécutif. Seulement, un pan du problème reste inexploré : la porosité des barrières de ces établissements d’enseignement secondaires. C’est le résultat d’une enquête terrain menée par une équipe de la rédaction de Gabon Media Time (GMT) auprès des personnels éducatifs. Bien que l’école soit traditionnellement considérée comme un espace sécurisé dédié à l’apprentissage, la réalité est bien différente dans notre société. Chaque année, des agressions sont recensées, certaines impliquant même des armes blanches quand d’autres vont jusqu’aux abus sexuels sans compter l’usage de drogue. ( Source :alibreville.com)

Sénégal : Trafic de médicaments et de devises- La douane réussit un coup de filet évalué à 620 millions Fcfa

La douane sénégalaise a effectué une série de saisies importantes de médicaments et de devises dont le montant avoisine les 620 millions Fcfa. Ces saisies ont été opérées dans quatre zones différentes par les équipes des Douanes sénégalais. La première saisie a eu lieu le mardi 17 septembre 2024 et elle a été effectuée par la Brigade maritime des Douanes de Mbour, Subdivision du Littoral Sud, Direction régionale des Unités maritime. Les soldats de l’économie ont intercepté un lot de médicaments d’une contre-valeur de 455 millions de francs Cfa. C’est une opération de bouclage qui a permis d’intercepter et d’arraisonner la pirogue transportant les médicaments La marchandise illicite est essentiellement composée d’antibiotiques, d’anti-inflammatoires, antipyrétiques et d’aphrodisiaques conditionnés dans plusieurs cartons. Quatre individus ont été arrêtés au cours de l’opération. (Source : adakar.com)

Guinée : Présidentielle de 2025 : « Si le Président Doumbouya souhaitait être candidat, je l’encouragerais vivement », dit Amara Camara

C’est désormais clair ! Le Général Mamadi Doumbouya a le soutien du Général Amara Camara pour briguer la magistrature suprême du pays. Le porte-parole de la Présidence l’a annoncé ce vendredi 20 septembre 2024. « Encore une fois, si le Président Doumbouya souhaitait être candidat, je l’encouragerais vivement pour la refondation de notre pays. La Constitution qui sera votée par le peuple de Guinée, s’il n’y pas de limitation à ce qu’il aille aux élections, ça serait une très bonne chose pour l’avenir du pays », a déclaré le Secrétaire Général de la Présidence. Justement, l’avant-projet de la nouvelle constitution présenté par le CNT élude les dispositions de la charte qui interdisent aux dirigeants de la transition de se porter candidat aux élections. Amara Camara soutient que le problème aujourd’hui n’est pas candidature du Président Doumbouya, c’est la peur des guinéens d’avoir un niveau de Gouvernance plus bas.( Source : africaguinee.com)

Rca : Kaga-Bandoro- Des personnes handicapées s’émancipent grâce à l’agriculture

En Centrafrique, certains handicapés de Kaga-Bandoro, au centre du pays, pratiquent l'agriculture. Ils ont créé il y a trois ans le groupement Wanzin en langue locale qui signifie « handicapé ». Ces personnes ont perdu un membre suite à une maladie, un accident ou une blessure de guerre. Même si c'est un travail difficile, ce n'est pas impossible pour ces hommes et femmes qui cultivent avec des béquilles ou dans des fauteuils roulants. (Source : Rfi)

Burkina Faso : Lutte contre la fraude - Saisie des produits de contrebande d’une valeur de 20 millions vers Koupéla

La Coordination Nationale de Lutte contre la Fraude (CNLF) maintient la pression sur les auteurs de fraudes et leurs complices, généralement tapis dans notre environnement ambiant. Au cours des dernières semaines, la surveillance et le contrôle des transactions économiques ont permis à la structure chargée de coordonner la lutte contre la fraude au Burkina Faso d’appréhender de nombreux produits en partance dans les magasins commerciaux. Ainsi dans la nuit du 07 au 08 septembre 2024, entre Tenkodogo et Koupéla, ce sont 6.325 pneus de vélo, 40 pneus de moto, 287 bidons (20 litres) d’huile moteur et 23 cartons d’amphétamines qui n’ont pas échappé à la vigilance de la Brigade d’Enquête et de Recherche du Centre (BERC); valeur financière estimée : 20.000.000 Fcfa. ( Source: Burkina24)