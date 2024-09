Angola: La Première Dame assiste à la présentation d'un livre religieux

Luanda — La Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, a participé samedi, à Luanda, à la cérémonie de lancement du livre religieux "Culto Ecuménico de Acção de Graça", dont elle est la promotrice.

L'œuvre est un hommage au premier président de l'Angola, António Agostinho Neto, né le 17 septembre 1922 à Kaxikane (Luanda) et décédé le 10 septembre 1979 à Moscou.

Lors de l'événement, Ana Dias Lourenço a remercié le moment où elle a eu l'idée de transformer l'événement mémorable du 18 septembre 2022 en un livre qui permettra à tous les Angolais, en particulier les jeunes, de regarder les paroles de transformation et d'espoir transmises lors du service œcuménique célébré à Catete, Icolo et Bengo.

« Ce jour-là, j'ai été très touché et dès que le service s'est terminé, j'ai pensé et dit, mais ces belles paroles qui ont été prononcées ici, des paroles d'espoir, des enseignements, des conseils sur ce que devrait être la société et comment elle devrait vivre dans la foi ... nous devrons faire quelque chose », a-t-elle souligné.

Pour Ana Dias Lourenço, les paroles prononcées à l'époque, aujourd'hui compilées dans un livre, montrent la réalité actuelle, transformées en un message plein de sentiments patriotiques, d'espérance pour l'avenir, de chrétiens, de foi, d'éducation et d'éthique pour les plus jeunes, car ils sont l'avenir de la nation.

« J'ai lancé un défi à mon mari : - écoute, on pourrait écrire un livre, on était encore à Catete. Il m'a regardé et m'a dit : - mais un livre ? Comment vas-tu demander tous les papiers ?»

«J'ai dit : je veux votre soutien. Je vais essayer avec les médias, la radio, la télévision, chercher les audios et essayer d'écrire», a-t-elle raconté.

La première dame a terminé son explication en remerciant le corps des religieux et toutes les personnes physiques et morales impliquées dans l'élaboration du livre.

À son tour, le secrétaire général de CICA, le révérend Vladimir Agostinho, a déclaré que le lancement du livre constituait un cadre idéal pour réfléchir sur l'héritage d'António Agostinho Neto, son message d'espoir et de courage.

Il a dit que l'œuvre n'est pas seulement un témoignage de foi, mais aussi un hommage à la vie et à la lutte d'un homme qui a consacré son existence à la liberté et à la dignité du peuple angolais.

Pour l'archevêque de Luanda, Mgr Filomeno Vieira Dias, le moment était venu d'évoquer dans la prière les réalisations du premier président de l'Angola.

La cérémonie de lancement du livre "Culto Ecuménico de Acção de Graça" a été rehaussé par la présence de plusieurs personnalités, telles que la veuve d'António Agostinho Neto, Maria Eugénia Neto, des membres des autorités exécutives et ecclésiastiques, du Conseil des Églises chrétiennes d'Angola (CICA).

Au cours de l'événement, les présents ont reçu, comme cadeau, des Bibles traduites dans les langues nationales, comme moyen de préserver la matrice culturelle angolaise.

À son tour, la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, a symboliquement remis les livres aux autorités ecclésiastiques présentes à l'événement.

Le livre

Le livre lancé sous les auspices de Editora Mayamba apporte les paroles de 14 personnalités, parmi lesquelles des pasteurs, des révérends, des prêtres et des évêques, qui se sont réunis le 18 septembre 2022, à Catete, Icolo et Bengo, pour défendre les valeurs et les principes qui doivent construire la vie sociale quotidienne des Angolais, ayant comme référence le fondateur de la nation António Agostinho Neto.

Dans cette première édition, deux mille exemplaires ont été mis à disposition du public.