Angola: Chevron continue d'explorer les opportunités dans le secteur de l'énergie

Luanda — La direction de la compagnie pétrolière nord-américaine Chevron a exprimé dimanche, à Luanda, son intérêt à continuer à explorer de nouvelles opportunités pour optimiser le secteur énergétique en Angola.

L'intention a été exprimée par le président du Conseil d'administration de Chevron, Mike Wirth, dans des déclarations à la presse, après une audience que lui a accordée le Chef de l'État angolais, João Lourenço, avec qui il a parlé des différents projets que Chevron vise mettre en œuvre pour le développement économique de l'Angola.

Mike Wirth, qui était accompagné de plusieurs membres de l'entreprise, a indiqué que le moment était d'enthousiasme, car le 24 septembre, Chevron fêtera ses 70 ans d'opérations en Angola, dans le domaine pétrolier et l'exploration gazière.

"Cette étape démontre l'engagement de Chevron et de l'Angola à continuer à identifier des opportunités, à travers la collaboration et le partenariat", a commenté le responsable.

Il a souligné qu'avec ses partenaires, l'entreprise produit actuellement 250 mille barils de pétrole par jour et 250 pieds cubes de gaz.

Il a également souligné le fait que la compagnie est l'une des premières entreprises nord-américaines à opérer en Angola et qu'elle continuera à travailler pour garantir que l'énergie soit accessible, fiable et de plus en plus propre, sûre, contribuant ainsi au développement économique du pays.

Cabinda Gulf Oil Company Limited (CABGOC), une filiale de Chevron, exploite et détient une participation de 39,2 pour cent dans le bloc 0, une concession adjacente à la côte de Cabinda, et une participation de 31 pour cent dans un accord de partage de production dans les blocs 14 et 14/23 en eaux profondes, situées à l'ouest du bloc 0.

Avec 36,4 pour cent, CABGOC est également le principal actionnaire du projet Angola LNG (Gaz Naturel Liquéfié) à Soyo, et actionnaire à hauteur de 31 pour cent du New Gas Consortium, opéré par Azule Energy.

Outre le pétrole, Chevron participe à des projets de gaz naturel. Cela inclut la production de gaz associé à ses champs pétroliers et sa participation au projet Angola LNG (gaz naturel liquéfié) qui vise à capter et traiter le gaz naturel de différents champs pour l'exploiter.

Fondée en 1879 sous le nom de Pacific Coast Oil Co., elle s'est considérablement développée au fil du temps, se consolidant comme un géant du secteur de l'énergie.

Chevron opère dans plus de 180 pays dans l'exploration, la production, le raffinage, le transport et la commercialisation du pétrole et du gaz.