Algérie: Communiqué du Conseil des ministres

Alger — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à un exposé commun sur les conséquences des récentes intempéries et à des exposés concernant la rentrée scolaire, universitaire et sociale, indique un communiqué du Conseil des ministres dont voici la traduction APS:

"Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée à un exposé commun sur les conséquences des récentes intempéries et à des exposés concernant la rentrée scolaire, universitaire et sociale.

Après présentation par le Premier ministre des activités du Gouvernement au cours de la dernière période et suite aux différents exposés de Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le président de la République a donné les instructions et orientations suivantes:

1- Concernant le rapport d'étape sur l'avancement du processus de numérisation:

Monsieur le Président a enjoint à la Haut-commissaire à la numérisation de présenter un rapport circonstancié et détaillé lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres, précisant le taux de connexion des données des différents secteurs ministériels, tant en interne qu'entre eux, tout en montrant l'état d'avancement de la réalisation du Centre de données national (DATA CENTER) et les délais de sa livraison.

2- Concernant les conséquences des récentes intempéries:

Après avoir adressé ses remerciements et exprimé sa reconnaissance à tous les citoyens bénévoles, ainsi qu'aux cadres et aux différentes institutions de l'Etat ayant participé à l'élan de solidarité dans les régions touchées par les inondations dans notre sud, Monsieur le président de la République a ordonné ce qui suit :

- la nécessité de rétablir, dans les meilleurs délais, les services essentiels et vitaux au bénéfice des citoyens dans toutes les wilayas impactées, y compris les transports.

- entamer l'indemnisation des sinistrés le plus tôt possible.

- réhabiliter immédiatement les ponts et les voies ferrées, les travaux devant être réalisés dans un délai n'excédant pas un mois.

- dévier les oueds en ayant recours aux moyens techniques idoines pour éviter des dommages similaires et adopter des méthodes de préparation et d'anticipation de ces catastrophes naturelles, bien que ces inondations non saisonnières surviennent tous les cinquante ans.

3- Concernant l'exposé sur la rentrée scolaire:

- Monsieur le président de la République a relevé avec satisfaction les conditions normales dans lesquelles s'est déroulée la rentrée scolaire, adressant ses remerciements aux enseignants, aux éducateurs, aux instances éducatives, aux walis et aux responsables locaux qui ont été au rendez-vous et ont respecté les délais d'exploitation des nouvelles structures éducatives.

- Monsieur le Président a donné instruction pour la concrétisation de son engagement relatif à la promulgation du statut particulier du secteur de l'éducation avant la fin de l'année.

- Monsieur le président de la République a enjoint au ministre de l'Education d'adopter et de généraliser les tablettes électroniques à la place des cartables en atteignant au moins 50% d'ici la fin de l'année scolaire actuelle.

- Monsieur le président de la République a mis l'accent sur l'importance de la poursuite des efforts pour prendre en charge les élèves redoublants et leur donner la chance d'être réintégrés autant que possible afin de réduire la déperdition scolaire.

- Réorganiser le sport scolaire et les programmes d'éducation physique pour faire émerger une élite sportive et favoriser la compétition.

- Nécessité de lancer le championnat national scolaire des sports collectifs à partir de janvier 2025.

4- Concernant l'exposé sur la rentrée universitaire:

- Monsieur le président de la République a adressé ses remerciements à toutes les bonnes volontés dans le secteur de l'Enseignement supérieur pour leur contribution à sa promotion au double plan régional et international, ses progrès étant désormais tangibles et inscrits dans les classements mondiaux.

- Il a enjoint au ministre du secteur de promouvoir davantage le sport universitaire.

- Il a enjoint aux personnels du secteur de l'Enseignement supérieur de préserver la stabilité et d'accorder une importance capitale à la modernisation des oeuvres universitaires.

- Monsieur le président de la République a ordonné d'envisager la création d'une réglementation relative aux bourses octroyées aux étudiants des écoles supérieures d'excellence ainsi qu'aux conditions de travail au terme de leur cursus.

Orientations générales:

Avant la clôture de la réunion, Monsieur le président de la République a ordonné la préparation d'exposés dans les secteurs de l'hydraulique et du commerce extérieur à soumettre au prochain Conseil des ministres.

- Monsieur le Président a, à nouveau, insisté auprès du Gouvernement qu'il ne sera jamais toléré de créer la pénurie, pour quelque raison que ce soit, enjoignant à davantage de vigilance au niveau du ministère du Commerce pour lutter contre les lobbies de l'importation, qui tentent de faire chanter l'Etat, et ce, en retirant leurs licences et registres de commerce dès que leur implication est établie.

- La préparation d'un décret présidentiel réglementant le commerce extérieur, y compris les opérations d'exportation, qui nécessitent de minutieuses études de faisabilité financière et économique du marché national et international, afin que l'exportation ne devienne pas une malédiction et une source de pénurie et de déséquilibre du marché national.

Au terme de la réunion, le Conseil des ministres a approuvé des nominations et des fins de missions dans des fonctions supérieures de l'Etat".