Algérie: L'Etat a pris toutes les mesures pour réhabiliter les établissements éducatifs impactés par les intempéries

Alger — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a affirmé, dimanche à Alger, que l'Etat avait pris toutes les mesures nécessaires pour réhabiliter les établissements éducatifs impactés par les récentes intempéries enregistrées dans certaines wilayas du sud du pays.

Animant une conférence de presse après avoir donné le coup d'envoi de l'année scolaire 2024-2025 à partir de l'école primaire Salah-Ould Aoudia dans la commune de Ben Aknoun (Alger), le ministre a précisé que le secteur était prêt à accueillir près de 12 millions d'élèves à travers le territoire national, assurant que l'Etat avait pris "toutes les mesures nécessaires pour réhabiliter les établissements éducatifs impactés par les intempéries, notamment dans la wilaya de Béchar".

Il a fait savoir que cette révision "concerne principalement le premier cycle de l'enseignement primaire (les première et deuxième années), expliquant que "l'enseignement de l'éducation scientifique et de l'éducation civique a été reporté à d'autres étapes de ce cycle, mais n'a pas été annulé".

Il s'agit, a-t-il dit, d'inculquer aux élèves les connaissances fondamentales, notamment linguistiques et en mathématiques et les aptitudes manuelles, physiques et techniques, tout en renforçant l'enseignement des valeurs religieuses et morales.

A ce titre, le ministre a rappelé que "le volume horaire des activités sportives et artistiques dans le premier cycle de l'enseignement primaire passera de 7 à 20%, soit deux heures d'éducation sportive et une heure et demie d'éducation artistique par semaine, alors que l'apprentissage des mathématiques bénéficie, lui, de 30 minutes supplémentaires par semaine".