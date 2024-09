Ile Maurice: Affiches illégales placardées, plainte à la police enregistrée

L'alliance du changement - regroupant le PTr, le MMM, ND et ReA - tient aujourd'hui, un meeting à Triolet pour leurs partisans des circonscriptions nos 5, 6 et 7. Si les mobilisations des troupes se sont succédé depuis plusieurs jours, c'est surtout l'annonce de Navin Ramgoolam qui est très attendue. Ce dernier, en conférence de presse la semaine dernière, avait promis des révélations à ce meeting. Mais pas que ; il avait aussi laissé entendre qu'il dirait lors de ce rassemblement où il sera candidat pour les prochaines législatives.

Pour rappel, après s'être accroché à la circonscription no 5 (Pamplemousses-Triolet) des années durant - soit depuis son entrée en politique -, Navin Ramgoolam, après sa défaite dans cette même circonscription en 2014, avait décidé aux dernières élections générales en 2019, de tenter sa chance au no 10 (Montagne-Blanche-Grande-Rivière Sud-Est). Mais il n'avait pas eu plus de chance là-bas. Compte-t-il retourner dans son fief ?

Selon le Campaign Manager des Rouges au no 5, Rakesh Bhuckory, il faudra attendre cette confirmation de la bouche de son leader. «Navin Ramgoolam est politiquement très actif dans cette circonscription mais il l'est tout autant dans celle de l'est. Il est très à l'aise dans les deux circonscriptions et il a un bon retour des mandants.» Pour le meeting d'aujourd'hui, Navin Ramgoolam aurait lui-même décidé des réunions d'organisation dans la circonscription. «L'alliance ira vers une grande victoire peu importe le choix de Navin Ramgoolam...»

Cependant, explique Rakesh Bhukory, si la mobilisation des troupes pour ce meeting a été parfaitement millimétrée, l'Alliance du changement a tout de même dû faire face à quelques «baton dan larou», notamment lorsque les agents ont aperçu dans la soirée de vendredi à samedi des affiches anti-Ramgoolam placardées dans plusieurs régions du nord avec écrit dessus : « Réveillez-vous, le vendeur (...) revient (Jagte raho ! Jaati bechwa phir se awata)» ou encore « Une fois encore catori, réveillez-vous ! (Phir se catori- Jagte raho)».

« Nous avons noté que les affiches n'étaient pas datées et ne portaient pas le nom de l'imprimeur. Ce sont des affiches illégales hautement communales que l'Alliance du changement dénonce avec force. Nous avons porté plainte au poste de police de Triolet aujourd'hui (samedi) et avons demandé l'assistance de la police pour des patrouilles durant la nuit, car nous suspectons que les opposants de l'alliance pourraient récidiver cette nuit (samedi) avant le grand meeting », dénonce Rakesh Bhuckory.