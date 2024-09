Ile Maurice: Agaléga - Tout simplement inhumain !

Les droits les plus basiques sont refusés aux Agaléens : la terre, l'éducation, la santé... Pour preuve : ils ne peuvent toujours pas être propriétaires de leur maison, les enfants ne peuvent suivre toutes les matières et doivent venir à Maurice pour les examens de «School Certificate» et continuer en «Higher School Certificate», dans des conditions difficiles, les femmes doivent terminer leur grossesse loin de leur famille et du père de l'enfant à naître. Des déchirements.

Mais il y a sur l'île une piste d'atterrissage énorme et des infrastructures modernes... Pas pour eux. Le podcast de ce dimanche se focalise sur l'archipel, avec son invité, Laval Soopramanien, de l'association Les Amis d'Agaléga. Il a pourtant de nombreuses idées pour que les Agaléens puissent être mieux traités et plus autonomes.

Quand on peut dépenser des millions ou milliards pour l'internet gratuit et le prêt logement à zéro intérêt pour les jeunes, pourquoi ne peut-on rien faire pour quelque 300 habitants, qui n'en demandent pas beaucoup et que les solutions ne sont même pas onéreuses ? Que cache ce manque de volonté politique qui a pour conséquence que l'archipel se dépeuple ? Un «soft» Chagos ?