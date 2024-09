Soudan: Le ministre des Affaires étrangères rencontre son homologue égyptien à New York

NewYork — Le ministre des Affaires étrangères, Hussein Awad Ali a rencontré dimanche son homologue égyptien, le Dr Badr Abdel Aty, ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration, en marge de leur participation aux réunions du segment de haut niveau de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères a passé en revue les efforts de l'Égypte dans divers mécanismes et événements internationaux dans le but de soutenir le Soudan, son unité, sa souveraineté et son intégrité territoriale, et de parvenir à une solution à la crise, en veillant à ce que le sang du peuple soudanais soit épargné, en parvenant à un cessez-le-feu global.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères a souligné que l'Égypte intensifie ses efforts pour surmonter les difficultés rencontrées dans la circulation des camions d'aide à travers les points de passage la reliant au Soudan, soulignant l'importance de l'accès à l'aide pour répondre aux besoins du peuple soudanais frère.

Il a exprime son appréciation pour la réponse du Conseil Transitoire de Souveraineté aux demandes des parties aux négociations de Genève d'ouvrir le passage de l'Adré à l'aide humanitaire.

La réunion a également été l'occasion de discuter de la question de la sécurité commune de l'eau pour les deux pays à l'embouchure du Nil, l'Égypte et le Soudan, et des défis connexes auxquels sont confrontés les deux pays, et d'un accord sur des mesures de coordination conjointes pour faire face à toute mesure unilatérale incompatibles avec les règles du droit international, de manière à préserver les droits et les intérêts des deux pays et des deux peuples frères.

Pour sa part, Son Excellence le Ministre a donné des éclaircissements sur les derniers développements de la situation au Soudan et a exprimé ses remerciements à l'Égypte, au rôle important joué par l'Égypte dans cette question et à l'assistance que le gouvernement égyptien a fournie au profit du peuple soudanais.